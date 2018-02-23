Солдат: Прапорщик сказал «Отойди, дебил» и бросил в меня лопатой 28 23.02.2018, 13:45

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Игорь

Солдат 103-й бригады ВДВ рассказал подробности инцидента под Витебском.

Вчера стало известно о происшествии на полигоне в Лосвидо, когда прапорщик 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады бросил в солдата лопату. В результате у солдата диагностировали разрыв селезенки, прапорщика осудили на 5 лет, но он оспаривает срок.

Журналисты nn.by нашли того солдата - Игорю 21 лет, он родом из Витебска.

Парень рассказал об обстоятельствах происшествия - как выяснилось, селезенку ему ампутировали.

«Меня призвали 15 ноября 2016 года, служба в целом проходила нормально, конфликтов с тем прапорщиком у меня не было. Были недоразумения только с двумя дембелями - они были отпетые, бывало, били. Остальные нормальные были.

В тот день мы укладывали какие плиты на полигоне. Я что-то не так сделал, прапорщик сказал мне: «Отойди, дебил». Ну я и отошел, прекратил работу. И тут он бросил лопату в меня. Я не видел этого момента, только почувствовал - прилетела в левую сторону, сзади», - рассказал Игорь.

«Сразу стало болеть, - продолжил солдат. - Потянуло на рвоту, стоять не мог. Меня отвели к медсестре там, на полигоне. Но она ничего не могла сказать, так как никакой аппаратуры на месте не было. Отвезли в часть. Те, кто был там, сказали, что симптомы подозрительные, и отвезли меня в больницу в город. Там диагностировали разрыв селезенки и сразу отправили меня на операцию. Орган удалили».

Игорь говорит, что не рассказывал до операции об обстоятельствах получения травмы, потому что боялся.

«После операции сообщили родителям, они приехали. Конечно, шок был - к такому не подготовишься. Отец сразу пошел в прокуратуру, завели дело, часть начали проверять, меня комиссовали. Но никто не приходил, не просил меня изменить показания.

Потом была очная ставка с тем прапорщиком и суд. Но он настаивает, что это получилось случайно: мол, просто отбросил лопату во время работы, не видел меня».

«В момент, когда я отходил, он стоял с другом прапорщиком, разговаривал и смотрел мне в спину. Он не работал, ничего не делал. Ну и несколько свидетелей есть. Но странная ситуация - они на суде говорят, что конкретно ничего не видели, хотя, конечно, видели. Но эти ребята еще не отслужили, у них 15 мая дембель», - объясняет Игорь.

Сейчас он не работает, ждет, пока закончатся суды.

Говорит, что пока не ощущает потери селезенки, инвалидность ему не давали.

Прапорщика описывает как «высокого, под 190, худого, возрастом под 35 лет» - его обвиняют по ч.3 статьи 455 Уголовного кодекса - превышение служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия. Наказание по этой статье - от 5 до 12 лет.

Районный суд Витебска приговорил его к 5 годам лишения свободы.