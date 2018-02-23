Анонсирован выход третей части «Мира Юрского периода» 1 23.02.2018, 13:59

Сериал был настолько удачным, что в 2016 году стал вторым хитом кабельного канала HBO.

Создатели второй части "Мира Юрского периода" уже анонсировали выход третьей части. Такое заявление студия Universal сделал почти за четыре месяца до премьеры второй части, трейлер которой просто взорвал сеть, пишет segodnya.ua.

Сценарий для новой картины напишет Эмили Кармайкл совместно с Колином Треворроу, который выступил в роли режиссера первого "Мира Юрского периода" и одним из сценаристов второго. Премьера фильма запланирована на 11 июня 2021 года.

Напомним, в сети опубликован первый трейлер второго сезона научно-фантастического сериала "Мир Дикого Запада". Сериал был настолько удачным, что в 2016 году стал вторым хитом кабельного канала HBO после "Игры престолов".