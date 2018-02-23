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Леонид Невзлин: Как политик внутри страны Путин не состоялся

  • 23.02.2018, 14:15
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Леонид Невзлин

Альтернативы демократическому развитию России нет.

Бывший совладелец НК «ЮКОС» Леонид Невзлин в интервью «Голосу Америки» - об уроках «дела ЮКОСа», закрытых санкционных списках и о том, дает ли Михаил Ходорковский деньги на компанию Ксении Собчак.

- Как мы потом узнали, Игорь Сечин и некоторые другие товарищи, всячески настаивали на аресте Ходорковского. Теперь понятно зачем: они хотели «раздербанить» компанию. Путин не принимал решение и не хотел его принимать.

Ходорковский заявил, что выкуп «Северной нефти» непрозрачен и пахнет коррупцией. Он никого не обвинял. Никто не предполагал, по крайней мере из нас, что это вызовет такую резкую реакцию Путина. Ходорковский не предполагал, что Путин замешен в этой сделке, а он зацепил личные интересы Путина.


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