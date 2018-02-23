Активист профсоюза РЭП: Чиновники все спихнули на Лукашенко 2 23.02.2018, 14:31

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Могилевчанин Алексей Павловский получил ответ, куда ушли деньги на строительство университета.

Могилевчанин Алексей Павловский, член профсоюза РЭП уже много лет борется за окончание строительства нового корпуса БРУ, которое ведется с 1991 года, пишет praca-by.info.

В конце декабря он узнал, что 600 млн. неденоминированных рублей, выделенных на консервацию объекта, так и не дошли до цели. Павловский заподозрил власти в коррупции. Активист направил обращения в администрацию Лукашенко и Генпрокуратуру. И если прокуроры переслали бумагу в Министерство образования, то за администрацию ответил помощник Лукашенко по Могилевской области Геннадий Лавренков.

В своем письме чиновник сослался на указ президента «Об уточнении отдельных показателей республиканского бюджета на 2016 год». Согласно нему, недостроенный корпус БРУ включили в «перечень строек и объектов, финансирование которых из республиканского бюджета было приостановлено и средства, предусмотренные на консервацию объекта, были сокращены».

Помощник президента указал, что искать средства будут в другом месте:

«Могилевским облисполкомом внесены предложения в Совет Министров Республики Беларусь о включении данного объекта в Государственную инвестиционную программу на 2018 год».

Павловский сказал, что удивился тому, насколько легко Лавренков переложил ответственность на Лукашенко:

— Чиновники спихнули все на Лукашенко. Типа это он виноват, что корпус БРУ все никак не могут довести до ума. Университет международного значения, Беларусь и Россия делают и больше 25 лет доделать не могут, — прокомментировал ответ чиновника Павловский.

Сейчас активист ждет, что ему ответят в Министерстве образования.