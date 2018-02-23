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На следующей неделе белорусы будут работать шесть рабочих дней

  • 23.02.2018, 14:58
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Pабочая пятница перенесена с 9 марта на 3 марта.

Таким образом на следующей неделе будем работать шесть рабочих дней: с понедельника (26 февраля) по субботу (3 марта), пишет nn.by.

Зато через две недели будет четыре выходных: с 8 по 11 марта (с четверга по воскресенье).

Следующие относительно большие выходные будут в середине апреля.

Три выходных будет с 15 по 17 апреля: один из них придется на Радовницу. Поэтому суббота, 14 апреля, будет рабочей.


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