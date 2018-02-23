Успехи SpaceX и особый путь России по обочине прогресса 1 23.02.2018, 14:49

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После неоднократных переносов компания SpaceX, наконец, запустила ракету с двумя тестовыми спутниками.

В США Илон Маск запускает очередную ракету. Россия же из-за своей изоляционистской политики теряет огромные возможности на технологических рынках, выразил свое мнение DW Александр Плющев.

После неоднократных переносов компания SpaceX, наконец, запустила ракету с двумя тестовыми спутниками будущей группировки, обеспечивающей беспроблемный и высокоскоростной интернет-доступ в любой точке планеты. Всего в течение нескольких лет один только Илон Маск планирует закинуть на орбиту несколько тысячи таких спутников, в разы увеличив количество ныне работающих на орбите аппаратов. А есть еще и конкуренты его проекта Starlink, но Роскомоса, не говоря уж о частных российских космических компаниях, среди них нет.

Рядовой российский пользователь интернета вряд ли сильно переживает из-за того, что его страна не борется за лидерство в создании нового дешевого и глобального способа доступа в интернет. Чисто технологически Россия и так одна из самых развитых в смысле интернета стран, и мобильный и стационарный доступ, за редкими исключениями, здесь дешев и быстр. Зачем нам еще какие-то спутники, спросит пользователь? Мы и так отлично себя чувствуем.

Заграница нам поможет?

Больше всего проектом Илона Маска в России интересуются те, кто боится, мягко говоря, избыточного регулирования и вообще присутствия родного государства в Сети - от блокировок сайтов до электронной слежки. Дескать, вот осталось немного подождать, придет Маск со своими спутниками и наступит неподцензурное счастье!

Скептики небезосновательно предполагают, что несколько наивные надежды на заграницу вряд ли сбудутся: у российских властей есть много способов не допустить этой вольницы. Например, запретить ввоз и продажу приемо-передающих устройств, необходимых для пользования системой, а также их эксплуатацию. Впрочем, надеждам не дает умереть наш опыт, который чуть ли не ежедневно подтверждает правило компенсации строгости и абсурдности законов необязательностью или, по крайней мере, выборочностью их исполнения.

Вступивший в силу три месяца назад закон о регулировании VPN и анонимайзеров пока так и не заработал, и любой сервис подобного рода исправно продолжает спасать от цензуры Роскомнадзора. Это ведомство так ничего и не смогло сделать с YouTube, который грозилось заблокировать из-за нашумевшего ролика Фонда борьбы с коррупцией о Насте Рыбке. Да и заблокированный сайт самого Алексея Навального, благодаря техническим ухищрениям ФБК, доступен половине российских пользователей без всяких средств обхода. Словом, система, имеющая в своем арсенале все нужные инструменты, на стороне которой вся мощь государства, может запросто оказаться бессильной.

Для Маска это просто бизнес

Но лично я все равно лишних иллюзий не питал бы, просто потому, что ни у Илона Маска, ни у его конкурентов нет цели принести свободный интернет в Россию. Цель совсем другая - заработать, и в этом деле, как показывает опыт, в странах с авторитарными режимами с властями лучше ладить. Да и возиться ради небольшого по мировым меркам российского рынка вряд ли кто-нибудь станет. В очереди за внимание Маска мы, боюсь, даже позади некоторых африканских стран. Так что с цензурой и слежкой придется либо мириться, либо бороться самим.

Но вот что еще обидно. Охранительно-изоляционистская логика развития России последних лет отбрасывает ее на периферию прогресса даже в тех сферах, где страна еще конкурентоспособна. Военные запросто могут не допустить запуски иностранных коммерческих спутников российскими ракетами, подозревая, что они могут быть использованы не только по прямому назначению. Дескать, что же это мы, своими руками будем шпионов запускать? Проблема в том, что монополии на запуски давно нет, любой спутник запустят и без Роскосмоса, который потеряет деньги и место на рынке.

На днях российское министерство связи отказалось предоставить частоты для конкурента SpaceX - международного проекта OneWeb. Что, видимо, ставит крест на перспективах поучаствовать в этом проекте. И хотя в этом случае свою роль сыграли не столько охранительные соображения, сколько ведомственные интересы (OneWeb ставил под угрозу российский арктический проект с использованием четырех спутников), результат тот же самый - обойдутся и без России, она просто не получит свою долю.

Новая эпоха

Глобальный спутниковый интернет, эпоха которого началась запуском двух тестовых аппаратов, это не только беспроблемный и дешевый доступ в Сеть где угодно, включая любые виды транспорта от автомобиля до океанского лайнера. Это интернет вещей, наземные и воздушные беспилотники, межмашинное общение, системы безопасности, логистика с навигацией и бог знает еще какие сферы возможного применения. И все это по довольно диким для 21-го века причинам проходит мимо Российской Федерации. Рано или поздно плоды этого прогресса все равно понадобятся и останется просто импортировать технологии - вместо того, чтобы принять участие в их создании и получить право на будущие прибыли.

Можно возразить, что зато мы можем преуспеть в развитии технических средств, которые будут противостоять всем этим достижениям мирного космоса. Собираются же глушить сигналы со спутников SpaceX или OneWeb. Или можно пеленговать приемо-передающие устройства, которые все равно будут попадать в страну. Ломать, конечно, не строить, такого рода прогресс у нас, увы, всегда находил государственную поддержку, и, можно не сомневаться, найдет и впредь.