Фотограф показал яркие кадры из жизни в Индии

Фотограф показал яркие кадры из жизни в Индии2
- 23.02.2018, 15:17
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Бытует мнение, что бесконечно долго можно смотреть на воду и огонь.
Те же, кто побывал в стране махараджей, утверждают, что бесконечно можно смотреть на Индию и его жителей. Безусловно, эта страна специфична, и по душе далеко не всем. Но в людях этой страны, а её невозможных красках, фантастических пейзажах и образе жизни есть что-то по-настоящему гипнотическое, от чего сложно отвести взгляд, пишет mirtesen.ru.
Глядя на эти фотографии, словно слышишь и шум индийских улиц, и монотонные мантры, и плеск воды в священной реке Ганг, чувствуешь ароматы местных специй и свежесть океана. Индия – невероятная страна!
1. «Скромный мечтатель»
Аскет-садху, спящий на заходе солнца на фоне города Варанаси.
2. «Свадебные мехенди»
Традиционные индийские «татуировки» хной часто включают в себя растительные орнаменты.
Традиционные индийские «татуировки» хной часто включают в себя растительные орнаменты.
3. «Тени и солнце внутри мечети»
Мечеть, стоящая на западе от Тадж-Махала, полностью построена из красного песчаного камня.
4. «Красная мечеть»
Мечеть украшена 4-мя восьмигранными башнями и 3-мя элегантными куполами.
5. «Лал Баба»
Добрый, приветливый и очень известный пожилой гуру.
6. «Индийские лица»
Гуру Джанет в призрачном городе Бхангар.
7. «Девушка в красном»
Красивая девушка на фоне лагеря торговцев верблюдами в Пушкаре.
8. «Индийская свадьба»
Жених и невеста во время священного свадебного обряда – самого важного в жизни жителей Индии.
9. «Курильщик»
Пожилой индиец в ярком тюрбане с трубкой от кальяна.
10. «Храмовое великолепие»
Колонны храма украшены статуями и невероятно яркими расписными узорами.