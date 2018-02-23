Фотограф показал яркие кадры из жизни в Индии 2 23.02.2018, 15:17

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Бытует мнение, что бесконечно долго можно смотреть на воду и огонь.

Те же, кто побывал в стране махараджей, утверждают, что бесконечно можно смотреть на Индию и его жителей. Безусловно, эта страна специфична, и по душе далеко не всем. Но в людях этой страны, а её невозможных красках, фантастических пейзажах и образе жизни есть что-то по-настоящему гипнотическое, от чего сложно отвести взгляд, пишет mirtesen.ru.

Глядя на эти фотографии, словно слышишь и шум индийских улиц, и монотонные мантры, и плеск воды в священной реке Ганг, чувствуешь ароматы местных специй и свежесть океана. Индия – невероятная страна!

1. «Скромный мечтатель»

Аскет-садху, спящий на заходе солнца на фоне города Варанаси.

2. «Свадебные мехенди»

Традиционные индийские «татуировки» хной часто включают в себя растительные орнаменты.

Традиционные индийские «татуировки» хной часто включают в себя растительные орнаменты.

3. «Тени и солнце внутри мечети»

Мечеть, стоящая на западе от Тадж-Махала, полностью построена из красного песчаного камня.

4. «Красная мечеть»

Мечеть украшена 4-мя восьмигранными башнями и 3-мя элегантными куполами.

5. «Лал Баба»

Добрый, приветливый и очень известный пожилой гуру.

6. «Индийские лица»

Гуру Джанет в призрачном городе Бхангар.

7. «Девушка в красном»

Красивая девушка на фоне лагеря торговцев верблюдами в Пушкаре.

8. «Индийская свадьба»

Жених и невеста во время священного свадебного обряда – самого важного в жизни жителей Индии.

9. «Курильщик»

Пожилой индиец в ярком тюрбане с трубкой от кальяна.

10. «Храмовое великолепие»

Колонны храма украшены статуями и невероятно яркими расписными узорами.