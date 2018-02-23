Жан-Клод Юнкер: Странам ЕС после Brexit придется платить больше

Жан-Клод Юнкер: Странам ЕС после Brexit придется платить больше2
- 23.02.2018, 15:19
Странам Евросоюза придется увеличить взносы в европейский бюджет после выхода Великобритании из блока.
Об этом заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер перед началом неформального саммита лидеров 27 стран ЕС в Брюсселе, сообщает «Европейская правда».
«Если мы хотим воплотить новые приоритеты, новые политики, если мы не хотим сокращать существующие программы, то, очевидно, что страны должны платить больше», - сказал Юнкер.
Он также не стал комментировать вчерашнюю встречу британского правительства, которая длилась больше восьми часов и на которой было принято решение, что на следующей неделе Тереза Мэй официально представит новые предложения для второй фазы переговоров по Brexit.
Вопрос формирования долгосрочного бюджета ЕС на 2021-2027 годы, когда Британия уже выйдет из ЕС, станет главным на саммите.
В то время как Евросоюз требует дополнительных затрат на оборону, безопасность и миграцию, бюджет ЕС недосчитается 10 млрд евро ежегодно из-за выхода Великобритании.