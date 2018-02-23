Жан-Клод Юнкер: Странам ЕС после Brexit придется платить больше 2 23.02.2018, 15:19

Жан-Клод Юнкер

Фото: AP

Странам Евросоюза придется увеличить взносы в европейский бюджет после выхода Великобритании из блока.

Об этом заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер перед началом неформального саммита лидеров 27 стран ЕС в Брюсселе, сообщает «Европейская правда».

«Если мы хотим воплотить новые приоритеты, новые политики, если мы не хотим сокращать существующие программы, то, очевидно, что страны должны платить больше», - сказал Юнкер.

Он также не стал комментировать вчерашнюю встречу британского правительства, которая длилась больше восьми часов и на которой было принято решение, что на следующей неделе Тереза Мэй официально представит новые предложения для второй фазы переговоров по Brexit.

Вопрос формирования долгосрочного бюджета ЕС на 2021-2027 годы, когда Британия уже выйдет из ЕС, станет главным на саммите.

В то время как Евросоюз требует дополнительных затрат на оборону, безопасность и миграцию, бюджет ЕС недосчитается 10 млрд евро ежегодно из-за выхода Великобритании.