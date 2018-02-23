В Беларуси может случиться транспортный коллапс 7 23.02.2018, 15:24

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С 26 февраля могут вырости цены на маршрутки.

В понедельник вступят в силу поправки к закону «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках», который не позволяет частным перевозчикам работать по старым правилам. На новые правила частные перевозчики не соглашаются, передает «Белсат».

Приобрести билеты на междугороднюю маршрутку на 26 февраля нельзя - их не продают.

23 февраля на change.org появилась петиция, в которой частные перевозчики требуют внести поправки в новую редакцию закона «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках».

Теперь надо согласовывать маршрут с госорганами

Главная претензия «маршрутчиков» - убрать обязанность согласовывать маршрут с госорганами, как это предусматривает новая редакция закона.

«Месяц назад«нерегулярщики» начали получать письма от Транспортной инспекции. В них сообщалось, что по итогам проведенного мониторинга их автобусы ездят по определенным маршрутам регулярно - в определенные дни и по расписанию, но при этом договоров на такие виды перевозок у маршруточников немало - а это нарушение Закона «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках», - говорится в петиции частных перевозчиков.

Обновленный закон требует от частных перевозчиков заключить договора с «местными операторами на осуществление транспортных перевозок».

Маршрутки будут ездить с вокзалов

По новым правилам «маршрутчики» обязаны отправляться с вокзала, ездить по определенному маршруту и останавливаться только на конкретных остановках, а также разработать расписание, интервалы движения транспортных средств, количество рейсов по маршруту.

Новые правила перевозки пассажиров приведут к росту цен за проезд.

«Перевозчики должны будут платить за услуги оператору автомобильных перевозок и автовокзала», - поясняют авторы петиции.