Из нефтепровода «Мозырь-Брест» произошла утечка нефти
- 23.02.2018, 15:53
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Причины происшествия выясняются.
23 февраля в 11:20 спасателям поступило сообщение о падении давления в магистральном нефтепроводе "Мозырь-Брест". А в Ивановском районе возле деревни Старые Кленки было обнаружено нефтяное пятно, сообщает пресс-служба МЧС.
Прибыв на место вызова, сотрудники МЧС обнаружили, что произошел разлив нефти на площади 30х120 м.
Работники ОАО "Гомельтранснефть Дружба" собирают нефть с поверхности земли. Поврежденный участок отключили. Перекачка осуществляется по другим ниткам трубопровода.
Причины происшествия выясняются.