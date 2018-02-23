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Из нефтепровода «Мозырь-Брест» произошла утечка нефти

  • 23.02.2018, 15:53
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Причины происшествия выясняются.

23 февраля в 11:20 спасателям поступило сообщение о падении давления в магистральном нефтепроводе "Мозырь-Брест". А в Ивановском районе возле деревни Старые Кленки было обнаружено нефтяное пятно, сообщает пресс-служба МЧС.

Прибыв на место вызова, сотрудники МЧС обнаружили, что произошел разлив нефти на площади 30х120 м.

Работники ОАО "Гомельтранснефть Дружба" собирают нефть с поверхности земли. Поврежденный участок отключили. Перекачка осуществляется по другим ниткам трубопровода.

Причины происшествия выясняются.


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