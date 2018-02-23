Анатолий Лебедько оштрафован на 50 базовых и получил трое суток 7 23.02.2018, 15:43

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Анатолий Лебедько

В Жабинке закончился процесс над председателем ОГП.

Решением суда Жабинковского района председатель Объединенной гражданской партии (ОГП) Анатолий Лебедько за «неповиновение сотруднику ГАИ» получил штраф 50 базовых величин (1225 рублей) и трое суток ареста. Об этом Лебедько сообщил на своей странице в Facebook, пишет tut.by.

Лебедько, напомним, был задержан 9 февраля.

После мероприятия машину с Анатолием Лебедько и Александром Добровольским «без внятного объяснения причин» остановили на трассе Брест — Минск в Жабинковском районе. Лебедько доставили в Жабинковский РОВД, где составили протокол о неповиновении сотруднику милиции и объявили о задержании. После его перевезли в РОВД Кобрина.

Лебедько отрицал обвинения в неповиновении сотруднику милиции.

— Сотрудники ГАИ меня сами вытянули физически из автомобиля. В РОВД Кобрина дело для суда готовили 5 часов, на меня составили два протокола. Один — что я не имел права управлять транспортным средством, у меня истекли права, а медицинскую справку мне не дают. У меня был один случай, когда я потерял сознание, и поэтому мне говорят, что не могут дать справку, хотя все комиссии я прошел. Второй протокол — о неподчинении сотрудникам ГАИ, которые нас остановили. Но это ложь.

Постановлено Лебедько А.В. на основании ч. 2 ст. 18.19 КоАП подвергнуть административному взысканию в виде штрафа в доход государства в размере пятидесяти базовых величин на сумму 1225 рублей. Его же на основании ст. 23.4 КоАП Республики Беларусь подвергнуть административному взысканию в виде ареста на срок трое суток.

В соответствии с ч. 2 ст. 7.4 КоАП по совокупности правонарушений путем полного сложения Лебедько А.В. окончательно наложено взыскание в виде штрафа в размере пятидесяти базовых величин на сумму 1225 рублей и административного ареста на срок трое суток.

Как сообщили в пресс-службе Верховного суда, Лебедько в срок отбытия ареста зачтут время административного задержания с 9 по 12 февраля 2018 года. То есть взыскание в виде административного ареста считают отбытым.

Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано или опротестовано в Брестский областной суд через суд Жабинковского района в части штрафа в течение десяти суток, а в части административного ареста в течение пяти суток со дня объявления.