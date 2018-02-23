Частных междугородних маршруток больше не будет? 19 23.02.2018, 16:26

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Уже с понедельника из-за новых условий провоза многие частные предприниматели планирует не выйти в рейс.

Белорусы привыкли к частным междугородним маршруткам. Они дешевле, быстрее, ездят туда, куда не добираются государственные автобусы, ходят до позднего вечера, пишет kp.by. Да и такие приятные мелочи типа кондиционера, телевизора или бесплатного wi-fi всегда радуют пассажиров. Но со следующего понедельника частные маршрутки могут исчезнуть. Уже сегодня купить билет или забронировать место на следующую неделю невозможно. Что произошло?

Сейчас этот вид деятельности называется «нерегулярными автомобильными перевозками пассажиров». Главное отличие от регулярных перевозок - не нужно согласовывать расписание с госорганами. Водители собирали пассажиров по-разному: по телефону, через сайты и мобильные приложения, подбирали на вокзале и так далее.

С 26 февраля нерегулярщики должны стать регулярщиками. А именно - перейти на другую схему работы: отправляться с вокзала, ездить по определенному маршруту и останавливаться только на конкретных остановках, разработать расписание, интервалы движения транспортных средств, количество выполняемых рейсов по маршруту и прочее. А самое главное - платить за услуги оператору автомобильных перевозок и автовокзалу.

Как оказалось, маршрутчики о грядущих изменениях узнали не сегодня. Письма от транспортной инспекции нерегулярщики стали получать еще в конце прошлого года.

- Несколько раз для перевозчиков проводили собрания, где обсуждали грядущие изменения в законе. Конечно, мы высказывали свое видение проблемы, - рассказал один из частных предпринимателей. - Во-первых, бюрократия: мы должны предоставить оператору список своих машин с указанием марки и модели, года выпуска, много других документов. На каждый маршрут будет определенная квота: выберут только лучших, а это значит, что многие останутся без работы. Во-вторых, нужно оплачивать услуги автовокзалов. В-третьих, все вырученные за билеты деньги будут проходить через кассу автовокзала, а мы их будем получать только в конце месяца. Из-за этого придется поднять цены на билеты, а это значит, что пассажиров станет меньше. Но, похоже, наше мнение никто не услышал. Поэтому с понедельника многие перевозчики вынуждены будут прекратить свою работу.

Конечно, недовольны и сами пассажиры:

- Из Минска в Березино автобусы ходят примерно шесть раз в день, - рассказал житель Березино. - Причем последний автобус в будний день уезжает в 18 часов. А маршрутки со станции метро «Могилевская» ходят до позднего вечера. Можно даже не бронировать место: просто приезжаешь на «Могилевскую» - и там всегда стоит микроавтобус. До Березино он едет примерно час, а рейсовый автобус по дороге заезжает во все городки, останавливается на всех остановках, поэтому на нем ехать аж два с половиной часа.

Министерство транспорта пока не комментирует ситуацию:

- На следующей неделе мы организуем по этому поводу пресс-конференцию, - пообещала руководитель отдела организационной и правовой работы Министерства транспорта Екатерина Парфенчик.

88% пассажиров выбирают частных перевозчиков

В паблике «Транспорт Беларусь» провели голосование, в котором приняло участие 16 тысяч пользователей соцсети. Оказалось, что 88% проголосовавших пользуются частными перевозчиками, всего 2% - государственными. Еще 10% выбрали вариант «Все равно, лишь бы доехать».