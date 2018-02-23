Белорусские биатлонисты финишировали восьмыми в эстафете на ОИ-2018 3 23.02.2018, 16:41

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Фото: Reuters

Мужская сборная Беларуси в эстафете в Пхенчхане повторила свой лучший за три года результат.

Мужская сборная Беларуси финишировала восьмой в эстафете на Олимпиаде-2018. Наша команда повторила свой лучший за три года результат: белорусы заняли восьмое место на этапе Кубка мира в Преск-Айле 13 февраля 2016 года, сообщает «Прессбол».

Лучший же результат за шесть последних лет наши соотечественники показали 22 января 2012 года, когда стали шестыми на этапе Кубка мира в Антхольце.

Отметим, что до олимпийской эстафеты в Пхенчхане наша четверка не попадала в топ-10 девять гонок подряд. И это лишь второе попадание в десятку лучших команд за последние 14 эстафет на этапах Кубка мира и чемпионата мира. За весь олимпийский цикл сборная Беларуси попадала в топ-10 лишь четырежды. На Олимпиаде в Сочи белорусы были 13-ми.

Результаты мужской сборной Беларуси в этом олимпийском цикле

Сезон-2014/15

Хохфильцен — 18-е место

Оберхоф — 12-е

Рупольдинг — 8-е

Антхольц — 15-е

Осло — 11-е

Контиолахти (ЧМ) — 10-е

Сезон-2015/16

Хохфильцен — 13-е

Рупольдинг — 18-е

Антхольц — 13-е

Преск-Айл — 8-е

Осло (ЧМ) — 15-е

Сезон-2016/17

Поклюка — 22-е

Рупольдинг — 16-е

Антхольц — 17-е

Хохфильцен (ЧМ) — 19-е

Пхенчхан — 15-е

Сезон-2017/18

Хохфильцен — 26-е

Оберхоф — 24-е

Рупольдинг — 16-е

Пхенчхан (Олимпиада) — 8-е