Белорусские биатлонисты финишировали восьмыми в эстафете на ОИ-2018

Белорусские биатлонисты финишировали восьмыми в эстафете на ОИ-20183
- 23.02.2018, 16:41
- 1,165
Мужская сборная Беларуси в эстафете в Пхенчхане повторила свой лучший за три года результат.
Мужская сборная Беларуси финишировала восьмой в эстафете на Олимпиаде-2018. Наша команда повторила свой лучший за три года результат: белорусы заняли восьмое место на этапе Кубка мира в Преск-Айле 13 февраля 2016 года, сообщает «Прессбол».
Лучший же результат за шесть последних лет наши соотечественники показали 22 января 2012 года, когда стали шестыми на этапе Кубка мира в Антхольце.
Отметим, что до олимпийской эстафеты в Пхенчхане наша четверка не попадала в топ-10 девять гонок подряд. И это лишь второе попадание в десятку лучших команд за последние 14 эстафет на этапах Кубка мира и чемпионата мира. За весь олимпийский цикл сборная Беларуси попадала в топ-10 лишь четырежды. На Олимпиаде в Сочи белорусы были 13-ми.
Результаты мужской сборной Беларуси в этом олимпийском цикле
Сезон-2014/15
Хохфильцен — 18-е место
Оберхоф — 12-е
Рупольдинг — 8-е
Антхольц — 15-е
Осло — 11-е
Контиолахти (ЧМ) — 10-е
Сезон-2015/16
Хохфильцен — 13-е
Рупольдинг — 18-е
Антхольц — 13-е
Преск-Айл — 8-е
Осло (ЧМ) — 15-е
Сезон-2016/17
Поклюка — 22-е
Рупольдинг — 16-е
Антхольц — 17-е
Хохфильцен (ЧМ) — 19-е
Пхенчхан — 15-е
Сезон-2017/18
Хохфильцен — 26-е
Оберхоф — 24-е
Рупольдинг — 16-е
Пхенчхан (Олимпиада) — 8-е