Новый декрет о «тунеядцах» начал действовать 10 23.02.2018, 16:59

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Власти назвали районы с «проблемами на рынке труда», что предусмотрено декретом №1.

Правительство определило территории с напряженной ситуацией на рынке труда. В списке оказались 48 районов и городов. Больше всего — из Витебской области. Tut.by посмотрел, в каких районах и городах, по мнению властей, сложнее всего найти работу.

Создание списка территорий с напряженной ситуацией на рынке труда предусмотрено обновленной версией документа по тунеядцам — декретом №1.

В Минтруда, рассказывая про декрет № 1, поясняли, что правительство ежегодно будет определять территории с напряженной ситуацией на рынке труда. На программу по занятости населения в таких регионах будут направлять дополнительные средства из госбюджета.

В итоге в список территорий с напряженной ситуацией на рынке труда попали 48 районов и городов. К примеру, в Брестской области — Березовский, Дрогичинский, Ивановский район, Ивацевичский, Кобринский, Лунинецкий, Малоритский раойны, а также Брест, Барановичи и Пинск.

Ранее председатель Постоянной комиссии по труду и соцвопросам «палаты представителей »Тамара Красовская ранее рассказывала, что выход для регионов с напряженной ситуацией на рынке труда - открытие новых рабочих мест, переподготовка специалистов и стимулирование самозанятости. Создавать также единую информационную базу граждан, не занятых в экономике.

— Важно, чтобы государственные органы взаимодействовали при ее ведении, — считает председатель комиссии. — Информация в базе должна актуализироваться ежемесячно — кто-то переехал в другой регион, кто-то проходит курсы. Вычислить, есть ли работа у человека, можно будет также с помощью ID-карты, которую в следующем году планируют завести на каждого гражданина.