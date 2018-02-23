Сергей Антончик: Международная профсоюзная солидарность имеет вес 2 23.02.2018, 17:11

Сергей Антончик

Фото: gazetaby.com

Зачем властям понадобилось «дело профсоюзов».

Один из организаторов рабочего движения в Беларуси, бывший депутат Верховного Совета Сергей Антончик рассказал сайту palitviazni.info о том, зачем властям понадобилось «дело профсоюзов», и чем оно может закончиться.

«Как мне кажется, самое главное - хотят запугать, - говорит Антончик. - И, естественно, пытаются найти повод, чтобы что-то "накопать", так как доказательная база, возможно, слабая».

- Все это теперь превращается в прямое давление на профсоюз со стороны власти, - говорит Сергей Антончик. - И не прекращают дело, и до суда пока не доводят, потому что существует большой резонанс. Все-таки международная профсоюзная солидарность имеет вес.

Поэтому дело и находится в перманентном состоянии, но, думаю, что в результате его закроют. Хотя, может быть, какие-нибудь штрафы Федыничу и Комлику присудят за какие-то нарушения.

- Профсоюзных активистов задержали 2 августа, когда волна весенних протестов уже прошла. Какой смысл был в новом громком политическом деле?

- Репрессивная машина заработала, как только начались протесты, а потому все шло по заранее спланированному сценарию. Остановить этот ход было невозможно. Профсоюз РЭП был, наверное, включен в список тех, к кому надо применить репрессии, а дальше - дело техники. А помните сколько кричали о "деле патриотов"? Чем это закончилось? Пузырем!

"Дело профсоюзов" также "разрекламировали", а потому так просто его не остановить. Машина работает, надо будет что-то предъявить общественности по результату расследования.

- Уже допросили около 300 активистов профсоюза РЭП. На ваш взгляд, с какой целью "трясут" этих людей?

- Как мне кажется, самое главное - хотят запугать. И, естественно, пытаются найти повод, чтобы что-то "накопать", так как доказательная база, возможно, слабая.

Одним словом, могут быть самые разные варианты развития событий. Как уже говорил, здесь влияют и внешние факторы, так как, возможно, властям не нужно громкое политическое дело, которое международные профсоюзы затем могут предъявить белорусскому правительству и спросят: "Что это такое?"

Напомним, что бухгалтер профсоюза РЭП Игорь Комлик содержался под стражей со 2 августа в рамках уголовного дела, возбужденного против него и председателя профсоюза РЭП Геннадий Федынич.

Санкция данной статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

2 октября Игорь Комлик был освобожден из СИЗО под подписку о невыезде.

Расследование по делу продлено до 1 мая.