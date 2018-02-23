В польском городе Згеж произошло нападение на полицейских
- 23.02.2018, 17:08
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Группа грузин и украинцев напала на полицейских, те были вынуждены открыть огонь.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на издание Dziennik Lozki.
Инцидент произошел по 2 ночи в пятницу, 23 февраля. Полицейский патруль заметил группу мужчин, которые распивали алкоголь и вели себя агрессивно.
В ходе проверки выяснилось, что это были иностранцы - украинцы и грузины, которые не реагировали на попытки полицейских их успокоить и становились все агрессивнее. В сторону стражей порядка полетели камни и брусчатка.
Поэтому полицейские были вынуждены нанести несколько предупредительных выстрелов. Это не заставило мужчин отступить, поэтому в сумме правоохранители сделали более десятка выстрелов.
В результате трое иностранцев получили ранения в ногу, их жизни ничего не угрожает. Национальность пострадавших не приводится.
Кроме того, госпитализировали и одного из полицейских, который получил травмы головы.
Всего в результате инцидента задержаны 13 человек - граждане Грузии и Украины. Все они работали в Польше. Следователи выясняют, было ли их пребывание в стране и трудоустройство законным.