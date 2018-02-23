Лукашенко озабочен продвижением НАТО на восток 18 23.02.2018, 17:29

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Правитель видит в членах Севроатлантического альянса противников.

Александр Лукашенко осудил продвижение НАТО на восток. Об этом он заявил на торжественном собрании, посвященном 100-летию Вооруженных сил Беларуси, которое состоялось 22 февраля.

"Мы живем в эпоху масштабного передела мира. Целенаправленно, обдуманно подрывается классическое международное право и его основа — суверенитет государства. Колоссально возрос фактор военной силы", — цитирует заявление Лукашенко его пресс-служба.

Лукашенко заявил, что вмешательство основных геополитических игроков во внутренние дела ряда государств, в том числе европейских, спровоцировало внутренние вооруженные конфликты. По его мнению, идет последовательная милитаризация Восточной Европы, там разворачиваются дополнительные воинские контингенты.

Глава Беларуси напомнил, что не так давно эти страны были в одном военном блоке — Варшавском договоре. "После распада Советского Союза нам клятвенно обещали, что НАТО на Восток расширяться не будет — надо только ликвидировать Варшавский договор. Ликвидировали. Известно кто. Нам за это не стыдно", — добавил Лукашенко. Он подчеркнул, что страны НАТО никогда не будут выполнять свои обязательства по нерасширению.