Минюст приостановил процесс регистрации партии БХД
- 23.02.2018, 17:45
Процесс регистрации приостановлен на месяц.
22 января оргкомитет по созданию партии «Белорусская христианская демократия» отправил в Министерство юстиции заявку на регистрацию, сообщает сайт bchd.info со ссылкой на ответ из Минюста.
Через месяц ведомство сообщило: требуются дополнительные документы для принятия решения.
Как указано в письме за подписью замминистра Игоря Тушинского, поэтому министерство «приостанавливает государственную регистрацию БХД на 1 месяц».
Оргкомитет партии считает, что данное решение является незаконным:
«Минюст обязан выносить свое решение, согласно закону, в течение месяца после подачи документов о регистрации политической партии — а значит, сейчас».
Это уже седьмая попытка христианских демократов зарегистрировать партию.