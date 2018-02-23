Минюст приостановил процесс регистрации партии БХД 23.02.2018, 17:45

Процесс регистрации приостановлен на месяц.

22 января оргкомитет по созданию партии «Белорусская христианская демократия» отправил в Министерство юстиции заявку на регистрацию, сообщает сайт bchd.info со ссылкой на ответ из Минюста.

Через месяц ведомство сообщило: требуются дополнительные документы для принятия решения.

Как указано в письме за подписью замминистра Игоря Тушинского, поэтому министерство «приостанавливает государственную регистрацию БХД на 1 месяц».

Оргкомитет партии считает, что данное решение является незаконным:

«Минюст обязан выносить свое решение, согласно закону, в течение месяца после подачи документов о регистрации политической партии — а значит, сейчас».

Это уже седьмая попытка христианских демократов зарегистрировать партию.