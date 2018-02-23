В Польше растет спрос на работников из-за рубежа 23.02.2018, 17:59

1,306

Работники нужны в транспортной, гастрономической, обрабатывающей отрасли, а также здравоохранении.

В Польше растет спрос на работников из-за рубежа. Как показывают новые данные Министерства семьи, труда и социальной политики, в 2017 году был зарегистрирован 1 млн 800 тысяч намерений о трудоустройстве иностранца и 234 тысячи разрешений на работу. Более 80% из них – для граждан Украины, передает «Радио Польша».

Однако, как сообщают представители строительной отрасли, приезжие из-за восточной границы Польши уже не в состоянии удовлетворить спрос на рабочие руки.

Украинцы все чаще воспринимают польское государство как перевалочный пункт. По словам председателя Профсоюза украинцев в Польше Юрия Карягина, польские работодатели должны создать благоприятные условия, чтобы граждане Украины не уезжали дальше на Запад.

Речь идет, например, о практике печати договоров на двух языках, чтобы украинцы понимали, что подписывают, а также о проведении инструктажа для начинающих работников. По мнению Юрия Карягина, в каждом воеводстве страны должны быть информационные пункты для украинцев.

Последние данные показывают, что недостаток в работниках касается не только строительной, но и транспортной, гастрономической, обрабатывающей отраслей, а также здравоохранения.