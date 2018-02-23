Чиновники Минздрава брали взятки за поставку медтехники в больницы с миллионными накрутками 9 23.02.2018, 18:09

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Цены завышали в 14 раз.

Сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики Беларусь выявили преступную схему закупок медтехники за бюджетные средства. Сумма ущерба идет на миллионы рублей, сообщает сайт МВД.

Оперативно-розыскные мероприятия проводились в рамках проверки информации о взяточничестве и злоупотреблениях в системе здравоохранения. Установлено, что организаторами криминальной схемы являются жители г. Минска. Путем подмены товаросопроводительных документов злоумышленники увеличивали стоимость медтехники иностранного производства, и через подконтрольные компании (зарегистрированные в Беларуси, Эстонии и Великобритании) осуществляли их поставку для медучреждений нашей страны.

Стоимость оборудования завышалась в два-три раза, а в некоторых случаях — до 14 раз. Только в результате исполнения одного контракта на поставку медтехники стоимостью 7 млн евро для онкодиспансера в 2014 году на своих посреднических услугах они заработали 4 млн евро.

Главным следственным управлением Следственного комитета Республики Беларусь по материалам ГУБОПиК в отношении участников организованной группы возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 УК Республики Беларусь (мошенничество). Оперативники ГУБОПиК задержали 12 организаторов и участников махинаций с бюджетными средствами.

В ходе обысков изъяты крупные суммы иностранной валюты, транспортные средства премиум-класса, наложен арест на недвижимое имущество (квартиры, коттеджи). Участниками преступной группы в счет погашения причиненного ущерба государству уже возмещена сумма в полтора миллиона евро.