Илья Ивашко обыграл Стэна Вавринку на теннисном турнире во Франции 1 23.02.2018, 18:17

Илья Ивашко

Белорусский теннисист вышел в четвертьфинал турнира в Марселе.

Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел в четвертьфинал турнира серии ATP World Tour 250 во французском Марселе с призовым фондом 645 485 евро.

В поединке 2-го круга Илья Ивашко (№ 193 рейтинга ATP) выбил из борьбы 13-ю ракетку мира швейцарца Стэна Вавринку. Белорус выиграл первый сет — 6:4, а во втором при счете 1:1 швейцарец отказался от продолжения встречи, пишет tut.by.

В четвертьфинале соперником Ильи Ивашко станет француз Николя Маю (№ 100).