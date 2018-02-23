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Мацеревич: Взрывное устройство в Ту-154М могли подложить во время ремонта в России

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  • 23.02.2018, 18:25
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Антони Мацеревич
Фото: charter97.org/Иван Межуй

В апреле будет представлен технический доклад о причинах Смоленской катастрофы.

Глава Смоленской подкомиссии Антони Мацеревич заявил, что взрывное устройство в правительственном самолете Ту-154М, который разбился в апреле 2010 года под Смоленском, не могло быть установлено в аэропорту в Варшаве, сообщает «Польское радио».

На прошлой неделе издание Gazeta Polska опубликовало материал, на котором видно, как несколько человек выполняют какие-то работы в той части левого крыла самолета, в которой, согласно выводам подкомиссии, произошла серия взрывов.

По словам Мацеревича, нельзя говорить о том, что именно тогда было подложено взрывное устройство: ««Нет подозрений в том, что взрывной материал был тогда заложен в аэропорту. Никто не выдвигает таких подозрений. Чтобы установить взрывное устройство – мы сделали соответствующие эксперименты – нужно было бы разобрать всё крыло».

Как сказал бывший министр обороны Польши, взрывное устройство могло быть установлено, когда самолет был на ремонте в России, за полгода до трагического влета в Смоленск: «Его должны были подложить в Самаре, потому что для того, чтобы его установить, нужно разобрать крыло, что является довольно длительной и сложной операцией».

Антони Мацеревич добавил, что в апреле будет представлен технический доклад о причинах Смоленской катастрофы. Но это еще не будет окончательная версия доклада.


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