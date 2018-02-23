Беларусь попала в конец рейтинга по доступности cвязи 4G 2 23.02.2018, 18:46

Британская компания OpenSignal опубликовала результаты исследования о доступности 4G LTE-связи в 88 странах мира.

Британская компания OpenSignal, занимающаяся составлением карт покрытия нестационарной связью, опубликовала результаты исследования о доступности 4G LTE-связи в 88 странах мира, передает belmir.by.

Были исследованы два показателя – охват и скорость. Беларусь в обоих случаях оказалась ближе к концу рейтинга. А именно: по показателю доступности – 82 место (56,99 процента), по показателю скорости – 73 место (14,02 Мбит/с).

Из ближайших соседей нашу страну опередили все. Литва заняла 9 и 15 места соответственно, Латвия – 21 и 21, Польша – 50 и 51, Россия – 73 и 65. Украина в исследование не попала, поскольку туда связь 4G еще не пришла.

Странами с самым большим охватом оказалась Южная Корея (97,49 процента), Япония (94,70) и Норвегия (92,16). С самой высокой скоростью – Сингапур (44,31 Мбит/с), Нидерланды (42,12) и Норвегия (41,20).

Странами с самым малым охватом стали Алжир (40,94 процента), Сальвадор (44,70) и Шри-Ланка (45,30). С самой низкой скоростью – Индия (6,07 Мбит/с), Алжир (8,65) и Индонезия (8,92).

На всякий случай добавим, что, как поясняет OpenSignal, для определения охвата бралась за основу не территория, а доля времени, когда пользователи имеют доступ к определенной сети.

Данные для исследования собирались в IV квартале 2017-го от пользователей 4G во всем мире, на мобильных устройствах которых установлено приложение компании. В этом конкретном случае речь идет о почти 5 млн устройств.