Лукашенко назначил заместителя Шеймана 23.02.2018, 19:29

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Соответствующий указ диктатор подписал 23 февраля.

Александр Лукашенко назначил заместителя управляющего делами правителя. Им стал Андрей Стрелецкий.

Соответствующий указ Лукашенко подписал 23 февраля, передает БелТА.

Известно, что ранее Стрелецкий возглавлял Белорусский нефтяной торговый дом, а после стал гендиректором предприятия «Белзарубежторг», которое было создано в 2014-м «под крылом» управления делами диктатора.

Управляющим делами правителя Беларуси является Виктор Шейман.