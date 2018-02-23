ЕС продлил санкции в отношении Беларуси 3 23.02.2018, 19:14

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Ограничения включают эмбарго на поставки оружия и замораживание активов.

Евросоюз на год продлил ограничительные мер в отношении Беларуси. Об этом говорится в пресс-релизе Совета ЕС в пятницу, 23 февраля, передает korrespondent.net.

«Совет постановил продлить ограничительные меры в отношении Беларуси еще на год – до 28 февраля 2019 года. Эти меры включают эмбарго на поставки оружия и замораживание активов, а также запрет на поездки четырем лицам, внесенным в список в связи с нераскрытыми исчезновениями двух оппозиционных политиков, одного бизнесмена и одного журналиста», – говорится в сообщении.