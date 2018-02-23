Андрей Данилко: В Беларуси Alekseev было совсем просто отобраться на «Евровидение» 23.02.2018, 19:20

Андрей Данилко

В Украине представитель Беларуси на «Евровидении-2018» не смог бы победить из-за сильной конкуренции.

Андрей Данилко заявил, что певец Никита Алексеев (Alekseev) не смог бы победить в украинском нацотборе, передает telegraf.com.

«Алексеев как исполнитель мне нравится. Что-то трогательное в нем есть, особенно после исполнения песни «Пьяное солнце», написанной Русланом Квинтой. Что касается номера, в котором он играет «северное сияние», я не уверен. Мне кажется, он там не органичен», – рассказал Данилко.

По его словам, в номере слишком много компьютерной графики, за которой все теряется.

«Это постоянно отвлекает. Думаю, если бы Алексеев участвовал в нашем отборе, не смог бы победить. Слишком сильная у нас конкуренция. В Беларуси ему в этом смысле было совсем просто. Говорят, там голосовали 5 тысяч человек, а у нас – сотни тысяч», – подчеркнул Данилко.

По мнению певца, вероятно поэтому команда Алексеева не видела особых шансов на победу.

«Но вместе с тем я желаю ему всего самого лучшего», – резюмировал Данилко.