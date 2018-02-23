Ученые: Два бокала пива либо вина продлевают жизнь 3 23.02.2018, 20:05

Невролог Университета Калифорнии провела исследование, в котором приняли участие люди в возрасте за 90 лет.

Ученые заявили, что люди, употребляющие ежедневно около двух бокалов пива либо вина, менее подвержены преждевременной смерти.

Об этом сообщает Independent.

«Дожить до 90 лет поможет только здоровое питание и занятия спортом - такое утверждение еще до недавних пор пропагандировали ученые всего мира, но в процессе недавнего исследования выяснилось, что продлить жизнь поможет употребление алкоголя и пара лишних килограммов», - говорится в сообщении.

Известно, что невролог Университета Калифорнии Клаудиа Кавас провела исследование, в котором приняли участие 1 700 людей в возрасте за 90 лет. Специальная программа исследования стартовала еще в 2003 году.

Согласно результатам исследования, люди, которые ежедневно употребляют около двух бокалов пива либо вина, на 18% менее подвержены преждевременной смерти.

Также, вероятность ранней смерти на 3% уменьшает наличие и небольшого количества лишнего веса. При этом стабильная физическая активность от 15 до 45 мин в день снижает риск ранней смерти на 11 %.

«У меня нет объяснений, однако я непоколебимо верю, что скромное употребление алкоголя увеличивает долговечность», - прокомментировала Кавас.