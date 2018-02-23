Рейтинг политиков Германии возглавил председатель Бундестага Шойбле 23.02.2018, 20:17

Вольфганг Шойбле

Канцлер Германии Ангела Меркель расположилась на третьем месте.

Большинство граждан Германии хотели бы, чтобы министр иностранных дел страны социал-демократ Зигмар Габриэль сохранил пост в новом правительстве, которое, как ожидается, приведут к присяге весной. Согласно опросу общественного мнения, представленному в пятницу, 23 февраля, телеканалом ZDF, за это выступают 67% респондентов, передает mresearcher.com.

По данным опроса социологического института Infratest dimap, Габриэль занимает второе место в списке самых популярных политиков Германии, уступая лишь председателю Бундестага Вольфгангу Шойбле. На третьем месте канцлер Ангела Меркель. Опрос проводился с 20 по 22 февраля, в нем приняли участие около 1,4 тыс. граждан ФРГ.

Новое правительство сформируют победивший на сентябрьских выборах консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов во главе с Меркель и занявшая второе место Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Должность руководителя внешнеполитического ведомства закреплена в правительстве за социал-демократами. Ранее Габриэль опроверг слухи о том, что он во что бы то ни стало пытается остаться главой внешнеполитического ведомства еще на один срок.

Кто возглавит МИД до сих пор неясно. Когда велись переговоры о коалиционном соглашении и распределении министерских портфелей, стало известно, что внешнеполитическое ведомство в будущем кабмине возглавит глава СДПГ Мартин Шульц. Однако после этого на него начали оказывать давление из-за нарушения политических обещаний, из-за чего Шульц ушел в отставку, а СМИ вновь начали рассматривать Габриэля как потенциального министра.

Из результатов опроса следует также, что, если бы в воскресенье в ФРГ были выборы, 34 процента голосов получил бы консервативный блок ХДС/ХСС. СДПГ желали бы видеть у власти 17 процентов граждан. Обе партии повысили свой рейтинг на один процент по сравнению с прошлой неделей. «Альтернатива для Германии» опустилась на отметку 14 процентов, «Зеленые» получили бы 12 процентов голосов, Левая партия – 11, а СвДП – 9.