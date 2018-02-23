Под Слонимом у женщины украли калитку и 25 метров забора 1 23.02.2018, 20:27

1,725

Удивлению женщины не было предела.

У жительницы Слонимского района украли весьма необычную вещь. Традиционно все дачники завершают сезон поздней осенью, а возвращаются назад только весной.

62-летняя женщина решила отступить от этих правил и отправилась на загородные сотки в деревне Плавские. Её удивлению не было предела, когда она не обнаружила границ своего участка, а именно за время её отсутствия пока ещё неустановленные лица украли забор, передает 015.by.

Это 26,5 метров сетки, 34 металлических столба и калитка. Сейчас выясняется куда конкретно делось ограждение, и кто причастен к его исчезновению, уголовное дело возбуждено по статье «Кража».