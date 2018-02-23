Болельщик: Древко флага, который я передал Домрачевой, - это перекладина от карниза 13 23.02.2018, 20:38

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Болельщик рассказал о передаче биатлонистке флага на финише.

- Это и моя победа, - написал в соцсетях тот самый болельщик Дмитрий.

Даша мчалась к золотому финишу с таким запасом, что было время взять флаг, и она искала его глазами. В финишном створе оказался только один наш болельщик с красно-зеленым полотнищем. Это Дмитрий. Он оставил жену и детей отдыхать на острове Бали, а сам рванул в Пхенчхан поболеть за наших. Сам же живет и работает инженером в корейском городе Сувон, пишет kp.by.

Дмитрий стоял возле самой трассы. Увидев Домрачеву, вместе с еще одним белорусом стал кричать: «Дарья, флаг!» Она их заметила, чуть притормозила и на ходу схватила рукой древко. Домрачева так активно размахивала древком, а ветер был настолько сильный, что полотнище сорвалось и упало на снег. Ну, что тут скажешь, ураганная гонка!

- Я был соучастником этих событий, это было круто... На стадионе со мной рядом был и пилот-белорус Арабских авиалиний Данила. Он меня и удержал (при передаче флага. - Ред.), чтоб я не грохнулся прямо к лыжницам в створ. Мне пришло много сообщений за ночь по всем возможным сетям, чатам, мессенджерам, почему не закрепили флаг. Не буду ни на кого ябедничать, скажу лишь, что это была моя личная частная инициатива прийти с флагом. Это вообще была перекладина от карниза из дома, которой у меня теперь нет. А флаг у меня остался. Я был с ним на всех биатлонных гонках в Корее, но в самый важный момент система дала сбой.

Напомним, интернет-пользователи отреагировали на соскочивший с древка флаг мемами.