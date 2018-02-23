США ввели самые масштабные санкции против КНДР 4 23.02.2018, 20:43

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США блокируют поставки нефти и угля режиму в Пхеньяне.

США в пятницу, 23 февраля, ввели самый масштабный на текущий момент пакет санкций против Северной Кореи. Об этом сообщила пресс-служба американского Министерства финансов, передает DW.

Ограничительные меры в первую очередь коснулись судоходных и торговых компаний КНДР. Новое постановление американской администрации распространяется на "одно физическое лицо, 27 юридических структур и 28 судов", ходящих под флагами Северной Кореи, Китая, Тайваня, Сингапура, Гонконга, Маршалловых Островов, Танзании, Панамы и Коморских островов или расположенных на этих территориях.

Как отметил министр финансов США Стивен Мнучин, его ведомство будет блокировать все имеющиеся у Пхеньяна возможности уклониться от санкций, преследуя по всему миру организации, работающие в интересах КНДР, а также осуществляющие незаконную транспортировкуугля и топлива и доставку товаров в эту страну "через международные воды".

Режим в Пхеньяне находится под санкциями в связи с разработкой ядерного оружия и средств его доставки.

В частности, резолюция ООН запрещает импорт в КНДР нефти и нефтепродуктов, создание совместных предприятий с участием северокорейского капитала, экспорт в страны - члены ООН текстиля из КНДР. Отдельные санкции против Северной Кореи ввели США, Евросоюз, Канада, Южная Корея, Япония и Россия.