Европейский вещательный союз допустил песню Alekseev к «Евровидению» 23.02.2018, 20:52

В финале белорусского отбора украинец исполнял измененный вариант песни.

Европейский вещательный союз провел проверку трека белорусского представителя на нынешнем «Евровидении» Alekseev.

По результатам экспертизы, песня допускается к исполнению на конкурсе. Более того, певец может представить оригинальный вариант композиции, представленной в начале января, передает «Еврорадио».

В финале белорусского отбора Alekseev исполнял измененный вариант песни. Он выполнил рекомендации белорусских организаторов, так как к «Forever» были вопросы: мелодия композиции очень напоминала выпущенную ранее песню «Навсегда».