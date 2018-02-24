Трамп пообещал ввести план «Б» против Северной Кореи 24.02.2018, 8:04

План будет применен, если экономические санкции не сработают.

Президент США Дональд Трамп в пятницу дал понять, что Соединенные Штаты могут использовать военную силу, если Пхеньян не откажется от планов по созданию ядерного оружия, сообщает «Голос Америки».

Отвечая на вопросы журналистов во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Австралии Малколмом Торнбуллом, находящимся с визитом в Вашингтоне, глава Белого дома сообщил, что в случае, если санкции, введенные против КНДР, окажутся неэффективными, США «будут должны использовать план Б», который «может оказаться очень жесткой вещью».

«Мы посмотрим, и я не думаю, что мы буквально используем эту возможность, - сказал президент США. – План Б может быть очень жесткой вещью. Это может быть очень и очень плохо для всего мира».

Дональд Трамп уточнил, что пока возлагает основные надежды на санкции. О новых жестких мерах в отношении Пхеньяна минфин США объявил днем в пятницу.

«Надеюсь, что санкции сработают, - сказал Дональд Трамп. – У нас есть невероятная поддержка всего мира в том, что они (санкции) делают. Это очень сложное государство (КНДР). Если они пойдут на сделку, это будет хорошо. Если нет, то что-то должно случиться. Мы подождем и посмотрим».