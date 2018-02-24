Эстония приглашает русскоязычных врачей на зарплату в 1600 евро 4 24.02.2018, 8:23

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Теоретически, на работу может устроиться и медик из Беларуси.

Столкнувшаяся с оттоком врачей в Швецию и Финляндию Эстония начала активные поиски медиков в других странах.

Об этом пишут СМИ Латвии.

Так, клиника в Кохтла-Ярве, расположенная в 50 км от Нарвы, принимает на работу специалистов из постсоветских стран. В результате работу в клинике нашли уже порядка 40 врачей из стран бывшего соцблока

«Мы не можем сказать, что нам нужен гинеколог или радиолог именно из какой-то конкретной страны. Но наша больница готова принять врачей всех этих специальностей. Конечно, все зависит от опыта и конкретного врача», – пояснил председатель правления клиники Тармо Баклер.

По его словам, лечебное заведение Кохтла-Ярве предлагает конкурентоспособные условия, в том числе новейшее оборудование и самые высокие в странах Балтии зарплаты для врачей.

С апреля этого года в Эстонии вступит в силу реформа, которая будет гарантировать медсестрам зарплату не менее 900 евро «на руки» за полную ставку, а врачам – не менее 1600 евро. Хотя, как отмечает Латвийское телевидение, уже сейчас хороший врач в Эстонии зарабатывает 2500 евро, а очень хороший – еще больше.