Биатлонисты США бойкотируют финал Кубка мира в Тюмени 1 24.02.2018, 8:48

Решение принято из-за допингового скандала.

Американские биатлонисты бойкотируют этап Кубка мира сезона 2017-18, который пройдет в Тюмени, сообщает USAToday со ссылкой на заявление Федерации биатлона США.

Кубок мира по биатлону — это серия соревнований, состоящая из девяти этапов, последний этап пройдет в Тюмени 20-25 марта.

«Недавнее решение Международного союза биатлонистов (IBU) разрешить проведение финала Кубка Мира в Тюмени полностью неприемлемо, — приводит издание заявление американской федерации. — В поддержку чистого спорта и нашей физической безопасности, мы не можем участвовать [в этом соревновании] с чистой совестью».

В заявления отмечается, что такой была позиция спортсменов, так как Россия не соответствуют правилам Всемирного антидопингового агентства (WADA). Среди других причин бойкота указываются: «угроза физического вреда спортсменам, которые приезжают в Россию, санкции IBU и Международного олимпийского комитета (МОК) против шести российских спортсменов и рассмотрение еще одного подобного дела».

«Проведение финала Кубка мира в России [в таких условиях] говорит о возмутительно равнодушии [к нарушению антидопинговых правил]», — говорится в заявлении.

В Федерации биатлона США добавили, что «полностью поддерживают право «чистых» российских спортсменов» участвовать в соревнованиях, а также считают, что Россия может проводить этапы Кубка мира в будущем, «но только после того, как они покажут значительную приверженность к исправлению культуры допинга, которая, как было показано, там существует».

Ранее шведский биатлонист, серебряный призер гонки преследования на Играх в Южной Корее Себастьян Самуэльссон призвал бойкотировать последний этап Кубка мира, который пройдет в Тюмени. Он указал на то, что в России нет действующей «антидопинговой организации, которой WADA могло бы доверить проведение тестирования».

14 февраля Международный союз биатлонистов подтвердил проведение финального этапа Кубка мира в Тюмени 20-25 марта.

Семь российских биатлонистов не были допущены до Игр в Пхёнчхане, это: Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Екатерина Юрлова-Перхт, Максим Цветков, Ирина Услугина, Дарья Виролайнен и Алексей Волков.