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Резюме Стива Джобса с ошибками выставили на аукцион

  • 24.02.2018, 8:52
Фото: kqed.org

Основатель Apple написал свою фамилию с маленькой буквы.

На аукцион в Бостоне выставят заявление о приеме на работу, заполненное Стивом Джобсом в 1973 году, пишет The Guardian.

Отмечается, что сооснователь Apple заполнил документ в 18 лет. В резюме не указывается, на какую должность претендует Джобс. Он написал, что у него есть водительские права, но нет телефона.

В тексте содержится несколько грамматических и пунктуационных ошибок. Например, свою фамилию он написал с маленькой буквы.

На аукцион также выставят две другие позиции − техническое руководство Mac OS X и газетную публикацию с фотографией Джобса и заголовком "Новый быстрый iPhone будет продаваться за 199 долларов", с его афтографами.


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