Под Пинском ГАИ останавливала водителя стрельбой по колесам 24.02.2018, 12:47

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Водитель проигнорировал ГАИ и попытался скрыться.

В Пинском районе ГАИ гонялась за пьяным водителем, который не подчинился требованию остановиться и создавал опасность движения, передает «Еврорадио». Происшествие случилось в ночь на 24 февраля: инспекторы получили информацию, что в направлении деревни Посеничи движется автомобиль "Форд Сиерра", водитель которого, возможно, находится в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники ГАИ быстро заметили этот автомобиль и подали водителю сигнал остановиться, который был проигнорирован. Шофер не среагировал и на дальнейшие требования прекратить движение. Он ехал на высокой скорости по трассе М-10 Кобрин-Пинск-Гомель.

Чтобы остановить нарушителя, правоохранители открыли огонь по колесам машины. Одна из пуль пробила заднее колесо и автомобиль наконец остановился у деревни Оснежицы.

Нарушитель - 27-летний житель агрогородка Парохонск. Его проверили на алкоголь — концентрация паров этилового спирта в воздухе на выдохе составила 1,73%.

На водителя составили сразу несколько административных протоколов.