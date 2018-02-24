Борис Джонсон: Все международное сообщество обязано решительно противостоять РФ 3 24.02.2018, 12:58

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Судьба Крыма имеет значение для всего международного сообщества.

Судьба аннексированного Россией Крыма имеет значение для всего международного сообщества, написал министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в статье по случаю четвертой годовщины захвата полуострова, которая опубликована на сайте британского МИД. Об этом пишет gordonua.com.

Сложно перечислить все международные соглашения, которые Россия нарушила в процессе аннексии, отметил он.

"После аннексии Крыма Путин (президент РФ Владимир Путин) пошел еще дальше, зажигая и энергично раздувая пламя конфликта на востоке Украины", – подчеркнул министр.

Он отметил, что безопасность каждой нации зависит от принципа нерушимости государственных границ.

"Вот почему судьба Крыма имеет значение для всех нас. Мы все обязаны взвешенно и решительно противостоять России. Это означает сохранять наши санкции против России, связанные с Крымом, до тех пор, пока регион остается под контролем Кремля, и сохранять дальнейшие санкции, пока Минские соглашения на востоке Украины остаются без внимания", – написал Джонсон.

"Нам нужно ясно и прямо выражать нашу озабоченность по поводу действий Кремля", – отметил он.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.