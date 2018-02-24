Памятник Рейгану в Минске: как президент США благословил Беларусь

Памятник Рейгану в Минске: как президент США благословил Беларусь2
- 24.02.2018, 14:07
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Победитель советской империи считал, что Беларусь заслужила независимость.
Об этом в «Фейсбуке» написал общественный активист, журналист и культурный деятель Франак Вячорка.
«Сегодня в Вашингтоне американские украинцы собирали подписи и деньги на памятник Рональду Рейгану в Киеве. У них это дело почти решенное. А как вы считаете, нужен ли такой памятник в Беларуси?
Рейган известен как непреклонный борец с коммунистической империей, закончивший холодную войну. Но кроме того, он был и другом Беларуси. И 30 лет назад поздравил белорусов с 70-летием БНР. Среди прочего, вот что он, президент США, написал:
«Смелые и красноречивые голоса все еще свидетельствуют о несокрушимом духе Беларуси. Я надеюсь вместе с вами, что придет день, когда народ Беларуси снова будет свободен, чтобы осуществить свои национальные устремления.
Благослови вас Бог, и благослови, Господи, Беларусь.
Рональд Рейган».