Майдан: Четыре года победы 1 24.02.2018, 14:24

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Украина дорожит Революцией и пытается выйти из переходного периода достойно.

Четыре года назад в Украине победил Майдан. 22 февраля 2014 года Виктор Янукович бежал из страны, а Верховная рада приняла постановление о его самоустранении. Революция достоинства длилась с ноября 2013 года по февраль 2014 года. За четыре месяца протестов, по данным Генпрокуратуры, погибли 104 человека, которых сегодня украинцы называют «Небесной сотней». Более двух тысяч получили ранения. 50 человек, по решению суда, признали виновными в преступлениях на Майдане, и только один из них сегодня отбывает наказание в тюрьме. Украина продолжает жить революцией и пытается выйти из переходного периода достойно, говорится в репортаже RFI.

«Украина — это Европа», — скандировали митингующие в ноябре 2013 года. «Герои не умирают», — чтят память Героев Небесной сотни сегодня. На улице Институтской в их честь развесили сотни бумажных ангелов. На месте их гибели вскоре построят мемориальный комплекс. Проект, который жюри и родственники погибших утвердили на этой неделе, в министерстве культуры обещают реализовать за год. Мемориальная стела, аллея лип, места тишины и сад — так будет выглядеть комплекс Героев Небесной сотни в Киеве.

Однако родители погибших, а также их адвокаты утверждают, что, несмотря на официальную позицию, власти оказывают колоссальное сопротивление расследованию преступлений, приведших к гибели людей во время Майдана. Владимир Голодню, отец погибшего активиста, на заседании круглого стола «Ответственность судей Майдана» заявил, что суды — это последняя баррикада украинской власти.

Владимир Голоднюк: «В последнее время нас очень обеспокоило то, что реванш взяла судейская баррикада, то есть судьи, которые выносили приговоры майдановцам, которые кидали их в тюрьмы. Они практически не уволены, большинство остались на своих должностях. Некоторые из них даже попали в Конституционный суд. Поэтому мы ощутили непонятное сопротивление изменениям в стране».

Президент Украины Петр Порошенко, в свою очередь, заявил, что не доволен темпами расследования по фактам гибели людей на Майдане. Но также добавил, что, согласно закону, вмешиваться в следствие не может.

В 2017 году в рейтинге восприятия коррупции организации Transparency International Украина поднялась на одну позицию и заняла 130-е место. Однако, по сравнению с прошлым годом, динамика возрастания снизилась вдвое, отметили в организации. Причины — нехватка политической воли руководства к борьбе с коррупцией и низкий уровень доверия к судам и прокуратуре.

Руководство соглашается, что за четыре года кардинально изменить качество жизни украинцев не удалось. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана<>/b>, «амбициозный план экономического роста пока не реализован». Но «в условиях военной агрессии таких масштабных реформ еще никто не проводил», объяснил премьер.

По мнению британского издания The Economist, Украина сегодня — это «гибридный режим». В рейтинге «Демократия-2017» из 167 стран она заняла 83 место. Таким образом, Украина разместилась между авторитарными режимами и странами с несовершенной демократией, среди которых Франция и США. При составлении рейтинга учитывались такие критерии, как избирательный процесс и плюрализм, функционирование власти, политическое участие, гражданские свободы и политическая культура. Хуже всего, по мнению британского издания, в Украине функционируют институты власти. Украинские граждане, наоборот, стали политически активнее. Среди всех категорий «политическое участие» в Украине оценили наибольшим количеством баллов.

Меньше украинцев готовы идти на Майдан

Эксперты отмечают, что протестное движение в Украине сегодня не столь активно. Есть определенный процент людей, которых характер изменений в стране не устраивает, и они готовы ради этого продолжать выходить на улицы. Так, партия Михаила Саакашвили «Движение новых сил» еженедельно проводит марши против коррупции и олигархов. Член политсовета партии Иван Слободяник сообщил RFI, что протестовать после высылки Саакашвили они не прекратят. А также добавил, что сейчас ведутся консультации об объединении c другими политическими силами.

Эксперт Украинского независимого центра политических исследований Юлия Тищенко подтвердила RFI информацию о том, что сегодня количество украинцев, готовых выходить на майданы, уменьшилось. Она также отметила, что протесты в Украине — ключевая тема российских СМИ, c помощью которых они искажают реалии украинского кризиса.

Юлия Тищенко: «Согласно недавним социологическим исследованиям, в Украине уменьшилось количество тех, кто хотел бы принимать участие в протестном движении. Безусловно, у Саакашвили есть сторонники. Но, по моим наблюдениям, в украинских медиа и социальных сетях еще до истории с реадмиссией Саакашвили и его политическое движение пытались маргинализировать. В целом мне сложно сказать, что эти протесты будут нарастать. Особенно протесты, связанные с Саакашвили. Хотя Россия, конечно, очень активно использует тему каких-либо протестов, какого-либо протестного движения в Украине как тему, связанную с глубочайшим политическим кризисом».

Комментируя политическую обстановку, Юлия Тищенко упомянула популизм, которым украинский политикум тоже сегодня активно оперирует.

Юлия Тищенко: «Сегодня спрос на популизм присутствует не только в Украине. Риторика, которая звучит в мире, часто связана с популистскими ожиданиями и обещаниями. Лозунги партии Саакашвили — „долой барыг“, „импичмент“ — ничем не подкреплены. В Украине нет закона об импичменте, его легальная база не сформирована. Мне сложно представить, что кто-то ее сейчас активно формировал. Несмотря на популизм, проблемы остаются. Популисты этим пользуются. Но при этом они не предлагают решений, не отвечают на вопрос „как эти проблемы решить“».

Одной из главных бед Украины эксперты считают несформированное гражданское общество, в котором не просто наблюдают и критикуют, а коммуницируют и действуют.

Открытый университет Майдана, всеукраинское движение гражданского образования, возникшее после «Революции достоинства», сегодня пытается это исправить. Его история началась возле Лядских ворот на Майдане, где активисты проводили бесплатные лекции. Сегодня Открытый университет Майдана — это общественная организация с 24 региональными филиалами и первой в Украине онлайн-платформой гражданского образования, курсы и тренинги которой уже прошли более 25 тысяч пользователей.

Остап Стасив, сооснователь организации, рассказал RFI, как крепкое гражданское общество поможет Украине пройти переходный период и что Открытый университет Майдана сегодня делает для его формирования.

Остап Стасив: «Открытый университет Майдана пытается сформировать граждан, не винтиков машины, а собственников государства, в которое они вкладывают свой голос, налоги, ожидания. Есть одна прекрасная фраза: „Как ни крути, но у Бога нет других рук, кроме наших“. Поэтому только своими руками мы можем произвести те изменения, которые хотим. Ни президент, ни Верховная рада, ни мэр, ни директор школы за нас это не сделают. Это ключевая идея гражданского общества. Берите ответственность на себя и начинайте менять что-то в себе и своем окружении».

Для Остапа Стасива Украина сегодня — это социальная лаборатория, где формируются принципы следующего после постиндустриального общества. Его основы, по его мнению, заложил Майдан.

Остап Стасив: «Украинцы подняли флаг Евросоюза, который для большинства европейцев не играет особой роли. И вдруг где-то в центре Европы — на окраине, как они считают — кто-то поднимает этот флаг. Мне кажется, что произошло возрождение тех ценностей, о которых говорили в послевоенный период, когда закладывалась система современной Европы. Украинцы эти ценности возородили, потому как Европа давно занимается совершенно другими вещами. Современные европейские ценности сегодня переживают состояние некой компрессии на территории Украины. Эти изменения коснулись и Польши, и Венгрии. Вот это случилось на Майдане. Возможно, это крамольное заявление, но мне кажется, что Украина — это социальная лаборатория формирования нового современного общества. Может, потому что мы оказались таким разрозненным обществом, с разными интересами и противоречиями. На нашей территории было множество культур, взглядов, конфессий. Благодаря этому мы сегодня являемся социальной лабораторией, в которой варится что-то, что могло бы стать ответом социологов на вопрос, какое оно, общество будущего. Поэтому, возможно, третье тысячелетие, его основы, закладываются сегодня в Украине. И то, что все происходит так тяжело и с таким скрипом, может быть признаком того, здесь происходят процессы, новые для всего мира».

По версии Bloomberg, в этому году Украина стала седьмой среди самых «несчастных» экономик мира. Парадокс, но спустя четыре года после революции она также вошла в рейтинг 50-ти самых инновационных стран.