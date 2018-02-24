Теннисист Илья Ивашко впервые пробился в полуфинал турнира АТР 24.02.2018, 14:15

Илья Ивашко

До этого белорусские теннисисты не могли пробиться на такую высоту в течение 13 лет.

Белорусский теннисист Илья Ивашко (193-й номер мирового рейтинга) вышел в полуфинал турнира во французском Марселе (призовой фонд - 645 тыс. евро), сообщает корреспондент БелТА.

В 1/4 финала Ивашко одолел француза Николя Маю (100) - 4:6, 6:3, 7:5. Теперь в поединке за выход в финал соперником Ильи Ивашко будет еще один французский теннисист - Люка Пуиль, занимающий 16-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Для Ильи Ивашко, которому сегодня исполнилось 24 года, это первый в карьере выход в полуфинал одиночного разряда на турнирах под эгидой АТР. До этого белорусские теннисисты не могли пробиться на такую высоту в течение 13 лет.

В 2005 году Максим Мирный в полуфинале соревнований в Ноттингеме обыграл бельгийца Оливье Рохуса, затем уступил в финале французу Ришару Гаске.

Соревнования в Марселе Илья Ивашко начал с квалификации, победив немца Оскара Отте (137) и французского теннисиста Кенни Де Шиппера (163). В первом раунде основного турнира он переиграл сербского теннисиста Ласло Дьере (98), а после - 13-ю ракетку планеты швейцарца Стэна Вавринку. В сегодняшнем полуфинале чех Томаш Бердых (17) сыграет с российским теннисистом Кареном Хачановым (47). Финальный матч марсельского турнира состоится в воскресенье, 25 февраля.