Беларусь повысила железнодорожные тарифы 8 24.02.2018, 14:30

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Решение приняло Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Тарифы на перевозки грузов внутри страны увеличены на 10,2%.

Унифицированные тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом увеличены в Беларуси на 10,2%, сообщили БелТА в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.

Это предусмотрено постановлением МАРТ от 22 января 2018 года №8 "О тарифах на перевозку грузов по территории Республики Беларусь железнодорожным транспортом общего пользования, кроме перевозок грузов, следующих транзитом по территории стран - участниц Единого экономического пространства, а также работы (услуги), связанные с организацией и осуществлением этой перевозки", которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интерне-портале.

"Решение о пересмотре тарифов принято в целях повышения уровня окупаемости грузоперевозок. В условиях существования ряда грузов, доходы от перевозки которых меньше затрат на обеспечение этих перевозок, повышение тарифов необходимо для обеспечения перевозчику средств на покрытие текущих расходов, выполнение неотложных мероприятий по поддержанию качества и безопасности, погашение кредитных и инвестиционных обязательств", - пояснили в МАРТ.

Унифицированные тарифы на перевозки грузов железнодорожным транспортом повышаются впервые с момента их установления в 2013 году. За этот период накопленный индекс цен производителей промышленной продукции производственно-технического назначения составил более 181,9%.

Вместе с тем у Белорусской железной дороги сохраняется право изменять уровень установленных МАРТ унифицированных тарифов путем применения к ним понижающих коэффициентов.

Такие решения принимаются Белорусской железной дорогой исходя из экономической целесообразности и не ниже сложившихся расходов на перевозку. Постановление вступает в силу после официального опубликования.