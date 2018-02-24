Названы самые выгодные машины для перепродажи 3 24.02.2018, 14:49

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16 автомобилей, которые теряют в цене меньше других.

Агентство «Автостат» составило рейтинг автомобилей с самой высокой остаточной стоимостью при продаже через три года после покупки. Машины разбиты на классы Standart и Premium, а затем распределены по сегментам, пишет сайт motor.ru.

Лидером среди базовых марок стала «Мазда», завоевавшая первые места сразу в трех сегментах (Toyota заняла вторые места в семи сегментах), а в премиальном классе победила марка Volvo.