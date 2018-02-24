США перенесут посольство в Иерусалим раньше, чем планировалось 24.02.2018, 15:12

Торжественное открытие запланировано на 70-ю годовщину со дня образования государства Израиль.

США заявили о намерении перенести свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим раньше, чем планировалось. Открытие запланировано на 14 мая, в 70-ю годовщину со дня образования государства Израиль. Об этом сообщила в пятницу, 23 февраля, пресс-служба Государственного департамента (перевод – liga.net).

"Мы очень рады предпринять этот исторический шаг и с нетерпением ожидаем открытия в мае", - говорится в сообщении Госдепа.

Отмечается, что посол Дэвид Фридман и часть персонала изначально разместятся на территории американского генконсульства в районе Арнона, на юге Иерусалима. К концу 2019 года планируется открытие другого здания.

22 января сообщалось, что США планируют до конца 2019 года переместить свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

6 декабря президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля. Решение американского лидера вызвало волну протестов в Палестинской автономии и ряде мусульманских стран, а также спровоцировало столкновения между палестинцами и израильскими силовиками.

21 декабря Генассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию, призывающую страны не признавать Иерусалим столицей Израиля, вопреки угрозам со стороны президента США возмездием в виде сокращения помощи не согласным с его решением странам.