Николай Статкевич: Беларуси нужна аграрная реформа 9 24.02.2018, 15:53

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Николай Статкевич

Убыточным сельское хозяйство сделал сегодняшний режим.

Условия Беларуси вполне благоприятны для ведения сельского хозяйства, - об этом в своей статье пишет один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич.

Умеренный климат, который имеет тенденцию к потеплению, достаточное количество влаги, пригодные почвы. Проблема в организации эффективного аграрного сектора.

В нашей стране есть три вида сельскохозяйственного производства: крупнотоварное государственное; фермерские хозяйства; приусадебные подсобные хозяйства.

Значение последних заметно уменьшается из-за снижения численности, старения и алкоголизации сельского населения. На долю же фермерских хозяйств приходится лишь 2% земель сельскохозяйственного назначения. Так что основными производителями сельскохозяйственной продукции являются бывшие колхозы, называемые теперь СПК, но реально управляемые государством, а также бывшие совхозы, ставшие государственными унитарными предприятиями.

Эффективность их работы низка и не соответствует современным требованиям. Урожайность и продуктивность скота в разы меньше, чем в западноевропейских странах с похожими климатическими условиями.

Рентабельность производства крайне низка, значительная часть государственных сельхозпредприятий, несмотря на дотации, является убыточной. Процветают приписки, систематические нарушения сельскохозяйственных технологий, коррупция управленцев и воровство рядовых работников.

Заработная плата работников, занятых в государственном аграрном секторе, самая маленькая в народном хозяйстве. Зачастую она ниже прожиточного минимума.

Белорусское сельское хозяйство требует коренных реформ. Конечно, надо стимулировать и поощрять развитие фермерства. Но стать основной частью аграрного производство оно не сможет.

Во-первых, на селе за десятилетия работы в колхозах потеряна традиция массового самостоятельного хозяйствования. В наших деревнях осталось очень мало людей, способных и желающих от рассвета до заката трудиться на земле. Пусть даже и на себя. Большинство сельского населения составляют пенсионеры, в деревнях процветает пьянство.

Во-вторых, в условиях жесткой конкуренции на мировом рынке продовольствия небольшим фермерским хозяйствам очень тяжело оставаться рентабельными. Им тяжело приобрести и окупить на нескольких десятках гектаров земли всю необходимую линейку сельскохозяйственной техники, создать свою производственную базу. Например, для сушки зерна. Создание же системы сельскохозяйственных сервисов, которые обслуживают фермеров в западных странах, требует слишком больших затрат.

Из мировой практики известно, что рентабельным может стать молочное производство с минимумом 800-1000 коровами. Чтобы обеспечит кормами одну корову необходим один гектар сельскохозяйственных угодий. Значит, для конкурентноспособности на мировом рынке такое производство должно использовать не менее 1000 гектаров земель. Фермеры не смогут конкурировать с крупными производителями массовых видов сельхозпродукции. Их рыночная ниша - производство отдельных видов овощей, фруктов, лекарственных трав, сельхозпродукции редких или новых видов.

Нам придется сохранить и реформировать крупные сельскохозяйственные предприятия, привлечь в них частные инвестиции, современные технологии производства и управления, создать рынок земли. Такие реформы должны привести не только к повышению эффективности аграрного сектора, но и увеличению заработной платы его работников, улучшению качества жизни на селе.

Мы не обойдемся без сохранения дотаций сельскому хозяйству. Но эта система должна быть изменена и соориентирована на стимулирование использования передовых технологий и средств производства.

Белорусское сельское хозяйство должно быть реформировано и сохранено. Это не только наша продовольственная безопасность и часть нашей традиционной культуры, но и судьба сотен тысяч наших сограждан, живущих и работающих на земле.