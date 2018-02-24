Пять причин, почему 2018 год станет лучшим в истории биткоина 6 24.02.2018, 15:59

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Эксперты полагают, что текущая цена криптовалюты увеличится вдвое.

Начало года трудно назвать позитивным для криптовалют. Большинство из них потеряли половину своей стоимости в течение первых нескольких недель. Несмотря на происходящее, аналитики убеждены, что этот год станет лучшим для криптовалютного рынка. Особенно ярким он будет для Биткоина. И вот пять основных причин — почему, пишет altcoin.info.

1. Работа по вопросам масштабирования

Биткоин (BTC) смело можно назвать самой важной криптовалютой. Большинство поддерживаемых правительством фиатных денег, которые заходят на криптовалютный рынок, инвестируются в Биткоин. Именно поэтому состояние Биткоина так влияет на весь рынок.

Рыночное доминирование флагманской криптовалюты составляет около 40 процентов. Очевидно, что доминирование на рынке Биткоина должно вернуться к 75%.

Эксперты предсказывают 150-процентный потенциал роста Биткоина в 2018 году.

Почему? Начнем с того, что BTC по-прежнему доминирует. У него самая большая база пользователей и самая большая отрасль. Однако, его главной проблемой так и осталось масштабирование.

Сегодня Биткоин уже не способен обрабатывать свыше шести - семи транзакций в секунду. Сравните это с привычными нам Visa/ Mastercard, которые обрабатывают тысячи транзакций за это же время. Критика в адрес Биткоина по этому поводу вполне оправдана.

Однако, благодаря Lightning Network в ближайшие месяцы нас ждет увеличение количества транзакций с биткоинами. Более того, использование Lightning Network бесплатное. Это может стать основной причиной того, что Биткоин ждет новый всплеск популярности в этом году. Lightning Network окажет большое влияние на потенциал роста.

Существуют другие проекты с подобными целями, например, Rootstock, позволяющие выполнять вычисления, подобные тем, которые используются на платформе Ethereum, только для Биткоина.

Можно смело предположить, что текущая цена Биткоина увеличится вдвое.

2. Крупномасштабные и регулируемые ICO

Влияние ICO на криптовалюты с прошлого года только возрастет. Более легитимные ICO приведут к большему интересу к Эфиру, что уже доказало миллиардное ICO Telegram. Скорее всего к концу 2018 года рыночная капитализация Ethereum превысит 200 миллиардов долларов, а цена криптовалюты удвоится.

3. Регулирование

Многие считают, что регулирование вредит рынкам, но такая позиция ошибочна . В конечном итоге компаниям необходимы сводки правил для правовой стабильности и уверенности. Регулирование дает потребителям и институциональным клиентам уверенность в инвестициях.

Подобное происходило, когда Япония начала регулировать Биткоин. Сначала рынок упал, но в конце концов он вырос. То же самое наблюдалось и в Австралии.

4.Удобство использования

Есть несколько стартапов, которые предлагают криптовалютные дебетовые карты. Это означает, что в 2018 году число пользователей резко возрастет, еще и потому, что все больше и больше компаний-поставщиков доверяют криптовалютам.

Существуют еще опасения, много историй неудач и полного краха, но люди всегда будут тянуться к победителям, а таких в криптовалютном мире уже предостаточно.

5. Институциональные инвесторы

Последняя причина, по которой 2018 год станет звездным годом для криптовалют, заключается в том, что это будет первый год "уверенных" институциональных инвестиций, втекающих в экосистему.

По некотором данным, в экосистему криптовалют от инвестиционных фондов поступило примерно 10-12 млрд. долл. США. Следующие $ 10-12 миллиардов, которые мелочь для некоторых фондов, способны существенно повлиять и удвоить рыночную капитализацию в 2018 году.

Подведение итогов

Вероятность того, что все пять факторов сыграют свою роль не 100- процентная. Но вероятность от 70 до 75 процентов остается. И каждый из этих факторов по отдельности способен увеличить общий объем рынка от 50 до 100 процентов, а может и все на 200.

Если эти факторы сыграют вместе, цены на криптовалюты могут увеличиться в 7-8 раз. 2018 год может стать самым успешным для криптовалют. Кроме того, новостной фон перестанет влияет на показатели.