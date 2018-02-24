Григорий Родченков: Когда нужна была координация, подключалась ФСБ 1 24.02.2018, 16:40

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Григорий Родченков

Фото: Виталий Белоусов / ТАСС

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории дал интервью с закрытым маской лицом.

Корреспондент Би-би-си встретился с бывшим главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым в засекреченном месте. В рамках программы защиты свидетелей Родченкову нельзя разглашать место жительства.

Это первое интервью 59-летнего Родченкова международной новостной компании с того момента, как он бежал из Москвы. Во время интервью Родченков был в маске: ему нельзя показывать лицо из-за предполагаемой угрозы со стороны агентов Москвы.

Международный олимпийский комитет сегодня столкнулся с "важнейшим моментом в своей истории", говорит Родченков. Организации предстоит решить, смогут ли российские спортсмены выйти под национальным флагом на церемонии закрытия в воскресенье.

Разрешить им это сделать было бы "худшим решением" со стороны МОК, уверен Родченков.

По мнению бывшего спортивного чиновника, олимпийское движение сегодня нуждается в серьезных реформах по борьбе с допингом. Если их не будет, то "олимпиада умрет", - говорит Родченков.

Международный олимпийский комитет, говорит он, "фальсифицирует" борьбу с допингом, а "международные спортивные федерации саботируют ее".

Также в интервью Би-би-си Родченков заявил, что:

вероятно, погиб бы, если бы не бежал из России,

он извиняется перед британскими спортсменами за то, что помогал россиянам жульничать на Олимпиаде 2012 года в Лондоне,

в британском спорте тоже существует проблема допинга, и Родченкову известно о "крайне подозрительных" случаях с участием британских олимпийцев.

"Отдельные страны не заинтересованы в том, чтобы ловить жуликов"

После заявлений Родченкова, вошедших в доклад канадского юриста Ричарда Макларена Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА) о допинге в российском спорте, МОК в частности запретил российским спортсменам участвовать в Олимпиаде в Пхенчане под национальным флагом. Вместо этого россияне соревнуются под флагом олимпийского движения.

Однако в субботу, 24 февраля, МОК может принять решение об отмене запрета и разрешить россиянами выйти на церемонию закрытия под государственным флагом.

"МОК должен показать, что он последователен в своей борьбе с допингом", - говорит Родченков.

"Российские чиновники отвергают все обвинения, утверждая, что я лжец. Они унизили всех обличителей, они лгали перед судом, и если флаг разрешат поднять, это будет худшим решением", - говорит Родченков.

"Люди понимают, чем занимается МОК: фальсификацией борьбы с допингом. Это [разрешение поднять флаг РФ] перечеркнет все прошлые успехи. Это полное пренебрежение мнением комиссий, всеми их выводами и докладом Макларена", - считает он.

Если МОК окажется неспособным вовремя провести антидопинговые реформы, эффект может быть разрушительным, говорит Родченков.

"МОК и Олимпийское движение - в серьезнейшем кризисе. Нам нужны реформы. Нужно сделать некоторые необходимые вещи, нужно больше финансирования. Существуют "неприкасаемые", которые в любой ситуации будут продолжать перевозить, продавать и использовать допинг. Такие случаи должны быть уголовно наказуемы", - говорит бывший глава Московской антидопинговой лаборатории.

"Самое серьезное препятствие для допинг-контроля - это международные спортивные федерации. Я уверен, что они скрывают или специально не находят десятки положительных результатов [допинг-проб]".

"Они не любят подробно обсуждать эти вопросы, и поэтому функция допинг-контроля должна перейти от федераций к ВАДА и выполняться абсолютно независимой структурой. В целом, многие страны и многие национальные антидопинговые организации не заинтересованы в том, чтобы выводить ведущих спортсменов своих стран на чистую воду", - добавил Родченков.

"В Британии есть крайне странные случаи"

Родченков извинился перед британскими спортсменами за то, что на посту главы московской лаборатории помогал российским спортсменам на Олимпиаде 2012 года в Лондоне жульничать, и тем самым бросил тень на Олимпийское движение.

"Я хочу сказать, что мне очень жаль, что ваша карьера, ваша жизнь была сломана из-за распространенного систематического жульничества. И мне особенно жаль, что я внес свою лепту, неправильно применив мои знания и опыт во вред честным спортсменам во всем мире. Именно поэтому я нахожусь здесь и рассказываю вам правду о том, что тогда произошло", - заявил Родченков.

Бывший российский чиновник, впрочем, сказал, что Британия тоже не должна оставаться в стороне от борьбы с допингом.

В ответ на вопрос о том, есть ли в британском спорте проблемы с допингом, Родченков сказал: "Честно? Да. Я не говорю об этом по телевидению сейчас, во время [зимних Олимпийских игр], но я видел несколько крайне подозрительных случаев в британском спорте".

"Я следовал приказам с самого верха"

По истории Родченкова был снят документальный фильм "Икар", получивший номинацию на "Оскар".

В основу фильма легли показания Родченкова об организации употребления допинга российскими спортсменами на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Как утверждает Родченков, была организована система подмены анализов мочи.

Моча принявших допинг спортсменов, сданная в день соревнований, заменялась на "чистую", заготовленную загодя.

Подмена мочи в пробирках осуществлялась через небольшие отверстия в стенах здания антидопинговой лаборатории в Сочи, утверждает Родченков.

В интервью Би-би-си он вновь заявил, что о системе допинга в Сочи были осведомлен президент России Владимир Путин и занимавший тогда пост министра спорта Виталий Мутко.

Правительство России отрицает существование допинг-схемы, однако Родченков настаивает, что о ней было известно всем. "Мне одному делать это было бы невозможно", - говорит он.

"Безусловно, я выполнял приказы. Это была командная работа. Когда нужна была координация, подключалась ФСБ. [Мутко] знал абсолютно все, и он сообщал обо всем президенту. Я знаю, что он общался напрямую с Путиным. Он говорил мне об этом. Путин все отрицает. Обычная ситуация", - говорит Родченков.

Виталий Мутко ожидает решения по своей апелляции на пожизненное отстранение от дел МОК. Владимир Путин тоже комментировал обвинения Родченкова. На встрече с доверенными лицами в Москве он назвал Родченкова "придурком" и "преступником", которому "не известно, можно ли доверять".

"Сейчас я был бы в могиле"

Родченков уверен, что решение стать информатором ВАДА поставило под угрозу его жизнь.

В ответ на вопрос о том, где бы он сейчас находился, если бы не покинул Россию, Родченков отвечает прямо: "В могиле, конечно. Мне пришел бы конец".

"Есть четкие свидетельства того, что моя жизнь под угрозой. Я не хочу недоценивать опасность. [Если бы я вернулся], они могли бы найти другой, обходной путь - например положить меня в психиатрическую клинику. У них много планов. Это было бы для меня пыткой. Так вернуться в Россию я не могу - это очень большая угроза моей жизни и безопасности", - добавил Родченков.

В начале недели российские биатлонистки Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова подали иск к Родченкову в верховный суд штата Нью-Йорк.

Спортсменки, пожизненно отстраненные от участия в Олимпиадах, требуют от Родченкова выплаты им 30 млн долларов (по 10 млн долларов каждой), а также компенсации морального ущерба и принятия мер, которые бы защитили их от дальнейших "лживых заявлений" информатора.

Подачу иска финансирует российский бизнесмен, бывший президент Союза биатлонистов России Михаил Прохоров.

"Я готов ко всему", - говорит Родченков, комментируя иск. "В отношении этих исков - мне известны многие вещи, которые для других остаются секретом. Если они продолжат, то глубоко пожалеют о своем решении меня засудить", - говорит он.

"В этом конкретном случае, я знаю все. Добро пожаловать в суд!"

"Крушельницкий не жулик"

Уже во время олимпиады в Пхёнчане некоторые допущенные до нее российские спортсмены вновь оказались в центре допинг-скандала.

В четверг Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил российского керлингиста Александра Крушельницкого бронзовой медали Олимпиады из-за положительной пробы на мельдоний.

В пятницу оказалось, что в пробах бобслеистки Надежды Сергеевой, занявшей 12-е место в соревнованиях двоек, нашли запрещенный препарат.

О "провале" Крушельницкого Родченков сказал, что не считает его столь же серьезным, как прошлое систематическое употребление допинга российскими спортсменами.

"Я не считаю его жуликом - это очевидная небрежность. Может быть где-то в сумке у него завалялись какие-то таблетки. Но внимание, это абсолютно другой случай. Мы не можем винить его наравне с жуликами - это непрофессионализм. Я сделал все для того, чтобы в Играх в Пхёнчхане не участвовали нечестные спортсмены, поэтому я верю, что новое поколение, которое выступает там сейчас, они чисты. Или по крайней мере, чище предшественников", - говорит Родченков.

Бывший российский чиновник добавляет, что у него в запасе еще много информации, которую он никому не разглашал, а его цель - оставить о себе память как о борце с допингом.

"Я доволен, что рассказал правду, которая была настолько невероятной, и за это меня запомнят навсегда", - говорит он.

"Мне жаль, я раскаиваюсь и продолжу сотрудничать [с ВАДА], чтобы многое сделать и оставить о себе хорошую память. У меня есть еще некоторая информация, которая нуждается в перекрестной проверке. Мы над этим работаем, есть наработки в очень серьезных направлениях", - сообщил Би-би-си Родченков.