Названы самые необычные застольные традиции народов мира 24.02.2018, 16:18

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Самобытность народа ярче всего проявляется в культуре приготовления и потребления пищи.

Национальные особенности, религия, географическое положение, культура и исторические факторы в течение тысячелетий влияли на кухню народов. Блюда формировались на протяжении веков, некоторые исчезли, другие остаются без изменений на протяжении тысячелетий, мы и сейчас готовим иногда еду по рецептам прабабушек, пишет tainy.net.

Восток — дело тонкое

Есть общепринятые правила приема пищи, такие как нож в правой руке, вилка — в левой, принятые во всем мире. Но у многих народов, даже у цивилизованных европейцев или азиатов, есть традиции, которые могут удивлять.

На Востоке палочки — столовый атрибут, обязательный при традиционном приеме еды, они появились в III (по некоторым данным в V) тысячелетии.

Существует красивая легенда о том, как они появились. Наложница китайского правителя обязана была пробовать его еду. Однажды красавица опоздала и, чтобы не обжечься, достала горячее мяса из котла своей нефритовой шпилькой. Правителю идея пришлась по душе, он приказал использовать женское украшения для приема пищи. Так распространились палочки по всей юго-восточной Азии, а вместе с ними появились правила, которые следует неукоснительно выполнять.

Палочки нельзя втыкать в еду вертикально. Так делают только во время похоронной церемонии. За обычной трапезой это будет считаться признаком неуважения.

Нельзя стучать ими по столу или посуде для привлечения внимания, зажимать в кулаке (окружающие воспримут это как агрессию), оскорбительным считается указывать ими на человека.

Идеальным поведением считается — из общей тарелки взять еду обратной стороной (толстым концом) столового прибора, положить пищу себе на тарелку и, перевернув палочки, приступить к трапезе.

Императоры использовали изделия из серебра, боясь отравлений. Считалось, что серебро темнеет, вступая в реакцию с различными ядами, в том числе с мышьяком. (доказано, что серебро на яды не реагирует).

Исследования показывают, что прием пищи с помощью палочек полезен для здоровья — массируются 40 тысяч важных точек руки. Вследствие этого у детей раньше происходит развитие.

Особенности этикета

Что в одной стране является нормой поведения, в другой это может посчитаться неуважительным или даже оскорбительным.

В Индии и некоторых частях Африки ни в коем случае нельзя есть и даже прикасаться левой рукой к тарелке. Это не распространяется на «левшей» — ему нельзя все это делать правой рукой.

Если человек находится в гостях у бедуина, его обязательно угостят знаменитым кофе. Для того чтобы показать гостеприимному хозяину, что напился, надо потрясти пустую чашечку или хотя бы покачать ее из стороны в сторону.

В Италии повар обидится, если клиент попросит в блюдо добавить еще сыра. Считается, что готовивший пищу профессионал, поэтому не может ошибиться с количеством ингредиентов.

В этой стране считается странным, если посетитель в кафе заказывает капуччино после полудня. Это не принято у итальянцев, если увидят туриста с капуччино во второй половине дня, они посчитают его плохо воспитанным.

В Бразилии на столах в стейк-хаусах лежат фишки, с одной стороны зеленого, с другой — красного цвета. Официант, если видит зеленую сторону фишки, будет подносить гостю все новые блюда, даже если он не просит. В этих заведениях существует правило — если человек наелся — фишка должна быть повернута красной стороной вверх.

Неаппетитные блюда

Родная кухня человеку близка, вкусна и понятна. Но отправляясь в другие части света, не обязательно в африканскую саванну или сельву Амазонки, можно встретиться со странными вкусовыми пристрастиями.

Есть любители французского или швейцарского сыра с плесенью, имеющего своеобразный вкус и насыщенный запах.

А итальянцы обожают сыр, в котором ползают живые личинки! Для созревания продукт специально оставляют на открытом воздухе. Запах привлекает мух, они откладывают в нем яйца, появившиеся из яиц «детишки» начинают поедать сыр, ускоряя гниение. Называется вкуснятина касу марцу. Его производство и легальная продажа запрещены в Евросоюзе, им торгуют на черном рынке.

Люди едят сыр с живыми личинками, которые копошатся в сыре и могут даже влететь в глаз, потому что прыгают на высоту до 15 см. Попав в желудок человека, они начинают кусаться изнутри (кто кого съел, интересно?). От личинок можно избавиться путем заморозки, но на Сардинии считают, что настоящий казу марцу — только с живыми насекомыми.

Рыба Инь Ян, ее обжаривают в масле целиком, кроме головы — она остается на поверхности. В это трудно поверить, но даже после приготовления во фритюре она остается живой и в течение этого времени ее надо съесть. Самое время вмешаться «зеленым» — хоть это и рыба, все равно варварство.

Ароматные яйца «пидань» — готовятся их в смеси, состоящей из рисовой шелухи, глины, негашеной извести, соли. Яйца помещают на срок до 2-3 месяцев в землю. Запах, когда их достают, распространяется на всю округу, приводя в восторг местных жителей. Желток становится почти черного цвета, а белок оранжевого.

У эскимосов Гренландии праздничное блюдо называется кивиак. Готовится из морских чаек и гагарок. Их, не очищая от перьев, складывают в целую тюленью шкуру (помещается до 500 птиц), выпускают из нее воздух, поливают слоем сала и закапывают в землю. Сверху «кастрюли» кладут пресс. Блюдо готовится от 3 до 18 месяцев, в течение этого времени мясо ферментируется. Это считается деликатесом у местного народа, распечатывают шкуру по большим праздникам — на свадьбу или день рождения.

Пьяная креветка. Для приготовления этого деликатеса живых креветок отправляют на выдержку в крепкий алкоголь, который ее не убивает, а отравляет. Их едят живыми, начиная с головы. В качестве бонуса вместе с морепродуктами в организм человека попадают паразиты.

Мозг живой обезьяны. Этот деликатес вызывает критику не только у эко-защитников. Это уже не живые личинки, а млекопитающие — обезьяны, почти наши родственники. Их в течение недели спаивают, чтобы не сопротивлялись и не умерли раньше времени от болевого шока. Затем служитель ресторана надрезает череп бедного животного и снимает верхний слой на глазах у посетителей. Они выковыривают мозг еще живой обезьянки специальной ложкой и едят его. Комментарии излишни.

У племени масаев есть традиция, вызывающая ужас у людей, впечатлительным лучше не читать. Когда умирает человек, его труп помещают в специальное ритуальное место, перерезают горло и вливают в него воду.

Другие члены племени давят на живот покойного, чтобы из него вышли остатки пищи с кровью через анальное отверстие. Самое кошмарное — из того, что вышло из заднего прохода трупа готовят еду для траурной церемонии, которую поедают все жители деревни. Так они защищаются от злых духов.

Сколько людей — столько традиций. Некоторые неприятные, другие странные, бывают жестокие. От последних, вероятно, следует отказаться, слишком они варварские для современного человека.