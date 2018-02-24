Земля князей и рыцарства: 10 дворцов Беларуси, о которых мало что известно 1 24.02.2018, 17:34

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Некоторые из них до сих пор «замаскированы» под ЗАГС или музей.

Когда речь заходит об архитектурном наследии Беларуси, о «стране замков и дворцов», обычно вспоминают Мирский, Лидский, Новогрудский, Гродненский замок, Дворец в Несвиже, Ружанах, Косово, Гомеле.

Но в Беларуси сохранилось еще много дворцов: некоторые из них после реставрации приспособлены под ЗАГС или музей, другие же разваливаются и выставляются на аукционах. Журналисты «Белсата» составили рейтинг самых красивых дворцов Беларуси, которые еще не так раскручены как Мирский или Несвижский замки, чтобы каждый мог окунуться в волшебную атмосферу белорусской истории и культуры.

1. Дворец Воловичей

Дворец построен в 1779 году в д. Святск Гродненской области по проекту итальянского архитектора Джузеппе де Сакко. По легенде, Волович приказал замуровать заживо в одну из колонн дворца на втором этаже беременную дочь за то, что влюбилась в конюха. До 2000 г. в здании дворца располагался санаторий «Святск» для больных туберкулезом.

2. Дворец Уместовских

Строился 72 года, с 1805 г. до 1877 г. в д. Жемыславль. Был запланирован как копия королевской резиденции «Лазенки» в Варшаве. Несколько лет назад дворец приобрел бизнесмен из Ирландии.

3. Дворец Святополк-Четвертинских

Находится в п. Желудок Щучинского района. Дворец построил в 1908 году архитектор Маркони на заказ князя Владимира Четвертинского — представителя рода, который берет начало от Рюрика. Именно здесь снималась фильмы «Масакра» — первый белорусский хоррор, «Киндер-Вилейское привидение», а также ряд других фильмов и клипов. Сейчас дворец принадлежит российской семье.

4. Усадьба Немцевичей

Возведенный в 1758-1777 годах в д. Скоки. Накануне подписания Брестского мирного договора во дворце велись переговоры делегаций Советской России и Германии.

5. Дворец Хрептовичей

Дворец строился в 1770-1776 гг. по проекту итальянского архитектора Джузеппе де Сакко в д. Щорсы. Именно в этом дворце располагалась знаменитая библиотека Хрептовичей, которая насчитывала около 15 000 томов, и в которой работали Чачот, Почобут-Одляницкий, Лелевель, Мицкевич.

6. Усадьба Козел-Поклевских

Дворец в Красном Береге был построен в 1890-1893 годах по заказу Козел-Поклевских — рода предпринимателей, виноторговцев, горно- и золотопромышленников.

7. Дворец Войнич-Сеножецких

Находится в д. Хальч, появился в начале XX в. Первый этаж кирпичный, второй — деревянный. А от дворца под землей к речке ведет подземный коридор. В советское время дворец был трудовой колонией НКВД, тюрьмой для женщин с детьми, а также клубом, конторой местного колхоза.

8. Дворец Чапских

Построен в первой половине XIX века недалеко от Минска в д. Прилуки — одной из резиденций графа Эмерика Захарьяша Николая Северина фон Гуттен-Чапского. Здесь в 1926 г. происходили съемки фильма «Лесная быль».

9. Дворец Бутримовича

Пинский дворец Бутримовича построен в 1784-1890 годах архитектором Шильдхаузом для местного старосты. Некоторое время здесь жил и работал Наполеон Орда — внук основателя дворца. Дворец превращен в городской ЗАГС и филиал Музея белорусского Полесья.

10. Дворец Сципионов

Был построен в Щучине на заказ князя Франциска-Ксаверия Друцкого-Любецкого, который служил послом в Париже. Является двойником дворца Малый Трианон, резиденции французских королей.