В марте белорусы полностью заплатят за ЖКУ по «выросшим тарифам» 4 24.02.2018, 18:15

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Пока больше всего подорожало отопление.

С начала года выросли почти все тарифы на ЖКУ, как субсидируемые, так и обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат. В Бресте за январь плата за ЖКУ в трехкомнатной квартире общей площадью в 67 квадратных метров, где прописан один человек, без учета суммы за газ и электроэнергию составила 55,48 рубля. В то время как по декабрьской жировке брестчанка уплатила 30,67 рубля. «Брестская газета» отследила на примере жировки за «трешку», как подорожала коммуналка.

Когда тарифы льготные

По субсидированным тарифам за январь брестчанке насчитали за основные жилищно-коммунальные услуги 16,26 рубля. Если сравнивать с декабрьской жировкой, то по льготным тарифам владелица «трешки» заплатила 15,59 рубля.

Только два тарифа на услуги ЖКУ остались на прежнем уровне. Тариф на капитальный ремонт, как и за декабрь, равен 0,0953 рубля за 1 кв. метр общей площади жилого помещения. Сумма за него в декабрьской и январской жировках неизменна — 6,39 рубля. Прежний уровень и у льготного тарифа на теплоснабжение (отопление и обогрев воды) — 16,9259 рубля за 1 Гкал. Но если по декабрьской жировке за теплоснабжение хозяйка квартиры уплатила всего 7,79 рубля, то по январской почти в три раза больше — 22,61. В первом случае расход Гкал — около 0,5, во втором — 1,3628. Это и стало причиной серьезной прибавки.

Льготный тариф на техобслуживание жилого дома с января вырос до 0,1187 рубля за «квадрат» общей площади жилого помещения (в декабре — 0,1084). По субсидируемым тарифам в январе за 30 кв. метров уплачено 3,36 рубля, а в декабре — 3,25 рубля.

Субсидируемый тариф на водоснабжение поднят с 0,5748 рубля до 0,8053. В январе эта услуга обошлась в 2,85 рубля за 4,34 кубометра, а в декабре тот же объем — в 2,50. На водоотведение (канализацию) с января тариф вырос с 0,3838 рубля до 0,6191 (в Минске он ниже — 0,5398 рубля). В январской жировке за 4,34 кубометра прописана сумма в 2,03 рубля, а в декабрьской при том же объеме — 1,67 рубля.

Квартира брестчанки, предоставившей свое извещение о размере платы за ЖКУ, находится на первом этаже, поэтому плату за лифт с нее не берут. А вообще тариф на техобслуживание лифта вырос с 1,28 рубля до 1,4 за одного проживающего.

Тариф на санитарное содержание вспомогательных помещений с января равен 0,56 рубля на одного проживающего (в декабре он был 0,53 рубля). В ее жировке за декабрь значится сумма в 0,53 рубля, за январь же — 0,38. Возможно, не соблюдался график уборки либо она производилась некачественно.

За 0,165 куб. метров твердых коммунальных отходов собственница «трешки» в январе и декабре заплатила одинаково — 1,25 рубля. При этом межу декабрьским и январским тарифами есть небольшая разница — 7,5700 и 7,5483.

Если платить по полной

За перерасход холодной воды, канализацию и техобслуживание 37 метров «лишней» площади с брестчанки взяли по тарифу, обеспечивающему полное возмещение экономически обоснованных затрат.

Стопроцентный тариф на водоснабжение повысился с 0,7839 до 0,8132 рубля за 1 кубометр. Кстати, в столице он ниже, чем в регионах — 0,8114 рубля. За перерасход в 2,66 кубометра в январе владелицей квартиры уплачено 2,11 рубля, в декабре этот перерасход обошелся в 2,03 рубля.

Полный тариф за канализацию вырос с января до 0,6939 рубля за 1 кубометр (в Минске он равен 0,5398 рубля, в то время как наш декабрьский — 0,6654). В январе за перерасход в 2,66 кубометра брестчанке пришлось заплатить 1,76 рубля. По декабрьским тарифам за этот же объем сумма оплаты — 1,36 рубля.

За техобслуживание полный тариф вырос до 0,1251 рубля за «квадрат» (ранее он был 0,1155). За «лишние» 37 кв. метров в трехкомнатной квартире за январь ее хозяйка заплатила 4,40 рубля, а за декабрь — 4,27 рубля.

За январь владелица квартиры за услуги, затраты по которым ею ежемесячно возмещаются полностью, уплатила 8,27 рубля, а за декабрь — 7,66, то есть разница составила всего 61 копейку.

Реальный вес жировок ощутим в марте

Но если вы самостоятельно попробуете новые тарифы умножить на квадратные метры или кубометры, то обнаружите, что суммы, проставленные в жировке, меньше тех, что у вас получились. Дело в том, что расчеты за январь производились по «двойным» тарифам, несмотря на то что фигурируют в извещении на оплату ЖКУ только новые.

Так, решение облисполкома о повышении тарифов на водоснабжение, канализацию, техобслуживание жилых помещений и лифтов вступило в силу только с 21 января. Поэтому до этой даты при расчете применялись декабрьские тарифы.

За техническое обслуживание 30 кв. метров при тарифе 0,1187 рубля за «квадрат» насчитано 3,36 рубля, хотя перемножение этих цифр дает 3,561. То же самое и с тарифом на водоснабжение. В результате перемножение стоимости кубометра воды 0,8053 на потребленный за январь ее объем (4,34) дает сумму в 3,495 рубля. В жировке за январь стоит другая — 2,85. Это значит, что в январских жировках новые тарифы на водоснабжение, водоотведение и техобслуживание жилых помещений и лифтов применялись не полностью. Так что в жировках за февраль, которые мы будем оплачивать в марте, суммы подрастут.

С 1 января применялись лишь новые тарифы на газ и электричество. Напомним, кубометр газа в домах и квартирах с приборами индивидуального учета в отопительный сезон стоит 0,1015 рубля (до подорожания — 0,0983). Тариф на электроэнергию в жилье, оборудованном электрическими плитами, составит 0,1218 рубля за 1 кВт/ч (ранее — 0,1094 рубля). Дифференцированный тариф в период минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) — 0,0853 рубля за 1 кВт/ч (ранее — 0,0764), в период максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) — 0,2436 рубля (ранее — 0,2189 рубля). А чем это обернется в жировке, зависит и от самих потребителей, точнее, от их экономности.